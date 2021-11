Iran: Pencabutan Sanksi Anti-Iran Titik Awal Pembicaraan JCPOA Berikutnya

IslamTimes - Negosiator nuklir utama Iran Ali Bagheri Kani telah menggarisbawahi menjelang pertemuan Komisi Gabungan berikutnya dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan bahwa pencabutan sanksi anti-Iran yang dikenakan AS akan menjadi titik awal dari putaran pembicaraan berikutnya di Wina, Austria.

Menjawab pertanyaan IRNA tentang desakan pihak Barat untuk kembali ke pembicaraan Wina dari titik yang berakhir pada perundingan putaran keenam, Bagheri Kani mengatakan pada hari Jumat (12/11) bahwa masalahnya sudah jelas, karena akar penyebab masalah sedang dibahas adalah pelanggaran Amerika Serikat terhadap perjanjian nuklir dan pengenaan kembali sanksi anti-Iran.Republik Islam Iran tetap berada di JCPOA dan mematuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan itu, katanya, seraya menambahkan bahwa Teheran sekarang mematuhi perjanjian tersebut; jadi, masalah pertama dan terpenting, yang harus diangkat, adalah penghapusan sanksi ilegal AS terhadap Iran.Wakil menteri luar negeri untuk urusan politik melanjutkan dengan mengatakan bahwa masalah utama adalah pencabutan sanksi ilegal dan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA adalah yang berikutnya.Iran dan penandatangan JCPOA lainnya sejauh ini telah mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina untuk membahas kembali ke kesepakatan dan penghapusan sanksi ilegal yang dikenakan oleh AS terhadap Iran.Tehran menyerukan jaminan oleh pemerintahan Biden untuk meyakinkan Republik Islam bahwa pemerintahan Amerika berikutnya tidak akan menarik diri dari perjanjian internasional. Kelompok negara P5+1 – AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China plus Jerman – dan Iran mencapai kesepakatan pada tahun 2015, yang membatasi kegiatan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi terkait nuklir.Wakil Menlu Iran menegaskan kembali bahwa tujuan pembicaraan Wina adalah penghapusan sanksi ilegal dan bahwa Iran bertekad untuk memverifikasi pencabutan embargo.[IT/r]