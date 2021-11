Biden dan Xi Akan Berpidato di KTT Lingkar Pasifik di tengah Ketegangan yang Meningkat

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dan timpalannya dari China Xi Jinping diperkirakan akan berbicara kepada para pemimpin negara-negara Lingkar Pasifik pada hari Jumat di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua raksasa ekonomi tersebut.

KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik [APEC] tahunan yang diselenggarakan oleh Selandia Baru, dimulai pada hari Jumat (12/11) dan mempertemukan para pemimpin dari 21 negara, termasuk AS dan China.Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Kanada Justin Trudeau juga diharapkan berbicara dalam pertemuan tersebut, menurut laporan.KTT virtual datang dengan latar belakang meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, terutama di atas Laut Cina Selatan, Cina Taipei, teknologi dan perdagangan.Itu terjadi dua hari menjelang pertemuan puncak virtual yang sangat dinanti-nantikan antara kedua pemimpin, yang sementara dijadwalkan pada malam 15 November. Biden akan berpidato di pertemuan itu, Gedung Putih mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan, menambahkan dia akan membahas upaya berkelanjutan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi global.“Partisipasi Presiden menunjukkan komitmen AS di kawasan Indo-Pasifik dan kerja sama multilateral,” kata pernyataan itu. Kementerian luar negeri China juga mengkonfirmasi bahwa Xi akan berbicara pada pertemuan tersebut melalui tautan video.Mengatur nada untuk KTT, Xi pada hari Kamis (11/11) memperingatkan dalam sebuah rekaman video bahwa kawasan itu tidak boleh kembali ke ketegangan era Perang Dingin.“Upaya untuk menarik garis ideologis atau membentuk lingkaran kecil dengan alasan geopolitik pasti akan gagal,” katanya, seraya menambahkan bahwa kawasan Asia-Pasifik “tidak dapat dan tidak boleh terulang kembali ke dalam konfrontasi dan perpecahan era Perang Dingin.”Itu terlihat mengacu pada upaya baru-baru ini oleh Amerika Serikat dan sekutu regionalnya untuk melawan dominasi ekonomi dan militer Beijing yang semakin meningkat.Sementara kedua negara telah mengidentifikasi iklim sebagai bidang utama untuk kerja sama potensial, ketegangan telah meningkat di antara mereka terkait China Taipei.Pada hari Selasa, China melakukan "patroli kesiapan tempur" di dekat Selat Taiwan menyusul kunjungan ke Taipei oleh anggota Kongres AS, yang memicu kecaman langsung dari Beijing.China mengatakan latihan itu ditujukan pada kata-kata dan tindakan yang "sangat salah" dari "negara-negara yang relevan" tentang masalah Taipei dan kegiatan yang disebut pasukan "kemerdekaan" di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington akan memastikan Taipei dapat mempertahankan diri untuk menghindari siapa pun yang "mencoba mengganggu status quo dengan paksa."APEC adalah pertemuan multilateral terakhir tahun ini dan diadakan setelah beberapa pertemuan penting dalam beberapa pekan terakhir, termasuk KTT G20 di Roma dan pertemuan iklim COP26 di Glasgow.Pejabat AS bulan lalu mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan China untuk mengadakan pertemuan virtual antara Biden dan Xi sebelum akhir tahun, dalam upaya untuk mengurangi ketegangan.Perjanjian tentatif datang setelah pertemuan antara penasihat keamanan nasional Biden Jake Sullivan dan diplomat top China Yang Jiechi di Swiss.Terakhir kali Biden dan Xi berbicara adalah pada bulan September, dalam panggilan telepon yang berlangsung selama 90 menit.Mereka juga berbicara selama dua jam pada bulan Februari, yang merupakan panggilan telepon pertama mereka sejak Biden menjabat.[IT/r]