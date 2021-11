Axis of Evil: Latihan Angkatan Laut Gabungan UEA, Bahrain, “Israel” dan AS  

UAE, Bahrain, “Israel” and US stage joint naval drills.jpg

IslamTimes - Jalur normalisasi berlanjut ketika pasukan Angkatan Laut Uni Emirat Arab, Bahrain, entitas Zionis "Israel", dan Amerika Serikat telah mengadakan latihan maritim bersama di Laut Merah.

Langkah itu menandai latihan angkatan laut pertama yang diakui secara publik antara keempatnya, beberapa minggu sebelum pembicaraan dilanjutkan di Wina untuk menghapus sanksi anti-Iran Washington.Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat [NAVCENT], yang berpartisipasi dalam latihan di pihak AS, mengatakan pada hari Kamis (11/11) bahwa latihan angkatan laut dimulai pada hari Rabu (10/11).Latihan lima hari itu mencakup pelatihan di kapal USS Portland dan akan “meningkatkan interoperabilitas antara tim larangan maritim pasukan yang berpartisipasi,” kata sebuah pernyataan AS.“Kolaborasi maritim membantu menjaga kebebasan navigasi dan arus perdagangan bebas, yang penting bagi keamanan dan stabilitas regional,” kata Wakil Laksamana Brad Cooper, komandan NAVCENT, Armada ke-5 AS, dan Pasukan Maritim Gabungan.Seorang perwira angkatan laut "Israel" mengatakan kepada wartawan bahwa dimulainya kerja sama militer semacam itu di bawah naungan AS dapat membantu melawan "proyeksi kekuatan" Iran di wilayah tersebut.Armada ke-5 AS berbasis di Bahrain dan beroperasi di Teluk, Laut Oman, Laut Merah, dan sebagian Samudra Hindia. Iran telah berulang kali meminta negara-negara regional untuk membersihkan wilayah dari “kekuatan ekstra-regional” untuk membangun keamanan yang berkelanjutan melalui kerja sama intra-regional.Dia juga mengecam keras perjanjian normalisasi dengan entitas Zionis "Israel", sebagai elemen destabilisasi utama di wilayah tersebut. UEA dan Bahrain masing-masing adalah negara Arab pertama dan kedua yang menormalkan hubungan mereka dengan Zionis “Israel” tahun lalu.[IT/r]