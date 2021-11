Penjualan Senjata Biden ke Riyadh Menimbulkan Kontroversi

Joe Biden, arms sale to Riyadh stirs controversy.jpg

IslamTimes - Keputusan pemerintahan Joe Biden untuk mendorong kesepakatan rudal udara-ke-udara senilai $650 juta ke Arab Saudi, kesepakatan senjata besar pertamanya dengan kerajaan Teluk, telah menimbulkan sarang banyak dari Demokrat untuk menentangnya.

Kesepakatan senjata yang kontroversial, selain menusuk klaim Biden untuk mengakhiri dukungan militer pemerintah AS terhadap agresi yang dipimpin Saudi di Yaman, telah membawa perpecahan terbuka di dalam partainya.Paduan suara menentang kolaborasi militer yang jahat antara kedua negara perlahan tapi mengkhawatirkan berkembang di AS setelah sekelompok Demokrat House terkemuka pada hari Rabu (10/11) mengecam langkah tersebut.Dalam sebuah pernyataan, anggota parlemen mengecam keputusan pemerintahan Biden untuk bergerak maju dengan penjualan senjata senilai $650 juta kepada sekutu Arabnya yang penting, dengan mencatat bahwa perang yang berlarut-larut di Yaman telah membawa "bencana kemanusiaan yang menghancurkan".“Satu-satunya cara untuk benar-benar melindungi orang-orang di kawasan itu adalah dengan mengakhiri perang di Yaman. Konflik tersebut kini telah merenggut ribuan nyawa dan tetap menjadi bencana kemanusiaan yang menghancurkan,” kata pernyataan itu, yang ditandatangani oleh tujuh anggota Kongres AS.Para penandatangan, termasuk Anggota Kongres Tom Malinowski, Jim McGovern dan Adam Schiff, menekankan bahwa sementara Biden mengumumkan penghentian dukungan ofensif untuk koalisi pimpinan Saudi di Yaman, AS "terus memberikan dukungan logistik dan suku cadang" yang membantu operasi di negara Saudi..“Itu perlu dihentikan. Kami mendesak pemerintah untuk meninjau kemanjuran pembekuan senjata ofensifnya dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk menghentikan serangan udara terhadap pihak yang berperang dalam perang saudara Yaman,” kata pernyataan itu.Pernyataan itu didukung oleh anggota Kongres Ilhan Omar, yang mengatakan "menjual senjata ke Arab Saudi sementara mereka terus membantai orang Yaman tidak dapat diterima".“Jika kami benar-benar percaya dalam menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan luar negeri kami, kami tidak akan mempersenjatai para pelanggar hak asasi manusia,” tulisnya di Twitter.Anggota kongres yang mewakili Distrik ke-5 Minnesota lebih lanjut mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan undang-undang untuk mencegah penjualan bergerak maju.Pemerintah AS pekan lalu mengirim pemberitahuan resmi kepada Kongres, yang menyetujui penjualan, yang akan melihat pengiriman 280 rudal udara-ke-udara AIM-120C ke Arab Saudi.Jika disetujui, itu akan menjadi penjualan militer asing besar pertama ke kerajaan Arab sejak Biden menjabat awal tahun ini.Para pengkritik kesepakatan mengatakan Biden telah mundur dari janjinya untuk membalikkan keputusan kebijakan pendahulunya dan mengakhiri dukungan pemerintah AS untuk perang yang diberlakukan Saudi di Yaman.Yang penting, pada November 2019, ketika ditanya tentang rezim di Riyadh, dia telah berjanji untuk “membuat mereka membayar harganya dan membuat mereka benar-benar paria.”Pada bulan Februari, setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintahan Biden mengidentifikasi Mohammad Bin Salman sebagai dalang pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi, tetapi mengatakan tidak akan menargetkannya dengan sanksi keuangan atau larangan perjalanan.Enam bulan kemudian, Khalid bin Salman, saudara lelaki pangeran yang terkenal kejam itu dan salah satu tertuduh dalam kasus pembunuhan Khashoggi, disambut di Washington selama kunjungan kenegaraan tingkat tinggi.Segera setelah itu, Biden menyetujui $500 juta dalam pemeliharaan militer AS untuk pesawat Saudi, yang diikuti dengan kesepakatan $650 juta untuk menjual rudal Amerika ke rezim Saudi.Terlepas dari Demokrat AS, kesepakatan itu telah dibantah oleh banyak aktivis dan kelompok masyarakat sipil di AS dan Timur Tengah.Hassan El-Tayyab, aktivis anti-perang, mengatakan Biden berjanji mengakhiri keterlibatan AS dalam perang Saudi dan blokade di Yaman, tetapi penjualan senjata baru ini dan dukungan militer yang sedang berlangsung “melanggengkan perang/blokade”.“Amunisi udara-ke-udara senilai $650 juta, dikombinasikan dengan bentuk bantuan militer lainnya, mengirimkan pesan impunitas kepada Saudi saat mereka melanjutkan perilaku destruktif mereka di Yaman tanpa konsekuensi dari sekutu utama seperti AS. Sekarang bukan waktunya untuk menjual senjata,” katanya dalam tweet.Wartawan Stephen Synder mengatakan dengan menjual senjata pada saat ini, "ini semacam dukungan terhadap perilaku Saudi", mengacu pada pemboman tanpa henti di Yaman yang dilanda perang.Dalam sebuah pernyataan, Win Without War, sebuah campuran dari organisasi masyarakat sipil yang berbasis di AS, mengatakan persetujuan penjualan senjata lain ke Arab Saudi menunjukkan pemerintahan Biden “tidak hanya memilih untuk melanggar janji kampanye. Mereka memilih untuk terus memicu pelanggaran dan penderitaan hak asasi manusia.”[IT/r]