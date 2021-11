Iran Ingin Jaminan Agar AS Tidak Akan keluar Lagi Dari JCPOA

IslamTimes- Ali Bagheri Kani dalam sebuah wawancara dengan Guardian mengatakan bahwa pembicaraan di Wina antara Iran dan penandatangan lainnya telah gagal mencapai kesepakatan tentang cara memverifikasi bahwa sanksi AS telah dicabut dan memiliki dampak praktis pada perdagangan dengan Iran.

Perunding utama Iran dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Ali Bagheri Kani mengatakan bahwa Iran membutuhkan komitmen bahwa AS tidak akan lagi meninggalkan kesepakatan nuklir (JCPOA).Ali Bagheri Kani dalam sebuah wawancara dengan Guardian mengatakan bahwa pembicaraan di Wina antara Iran dan penandatangan lainnya telah gagal mencapai kesepakatan tentang cara memverifikasi bahwa sanksi AS telah dicabut dan memiliki dampak praktis pada perdagangan dengan Iran.“Kami membutuhkan verifikasi, dan ini masih belum terselesaikan. Ini adalah salah satu masalah yang masih belum selesai. Tidak cukup hanya tinta yang dicoretkan di perjanjian,” katanya. Bagheri Kani tidak menutup kemungkinan ada lembaga independen yang bertanggung jawab untuk verifikasi.Membela permintaan Iran agar AS memberikan jaminan bahwa mereka akan mematuhi perjanjian, Bagheri Kani berkata, “Ini tentang kesepakatan, bukan kebijakan. Jika ada perjanjian damai antara dua negara, itu memiliki efek perjanjian. Ini adalah hukum internasional. Hal ini tidak dimaksudkan agar hukum domestik AS dapat menang atas perjanjian internasional. Itu bertentangan dengan hukum internasional.”Dia menambahkan dia ingin kekuatan Eropa untuk memberikan jaminan mereka sendiri bahwa mereka akan berdagang dengan Iran, terlepas dari posisi AS, mungkin dengan menggunakan undang-undang pemblokiran yang meniadakan efek sanksi AS pada perusahaan-perusahaan Eropa yang berdagang dengan Iran.Bagheri Kani menolak bahwa Iran telah menunda dimulainya kembali pembicaraan dalam upaya untuk mengembangkan program nuklirnya sendiri, dengan mengatakan bahwa wajar bagi pemerintah baru untuk meluangkan waktu untuk mempersiapkan posisi negosiasinya dan untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan pihak lain.(IT/TGM)