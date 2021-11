Lavrov: Rusia Akan Advokasi Penghapusan Sanksi terhadap Iran dalam Pembicaraan Wina Putaran Berikutnya

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow akan menganjurkan pencabutan sanksi terhadap Iran dan implementasi penuh dari kesepakatan nuklir – yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] – antara Iran dan sejumlah negara lain dalam pembicaraan mendatang yang dijadwalkan untuk mulai di ibukota Austria Wina pada akhir bulan ini.

JCPOA ditandatangani antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa [DK PBB] – yaitu Rusia, Inggris, China, Amerika Serikat dan Prancis – ditambah Jerman pada tahun 2015.Namun, mantan presiden Amerika Donald Trump secara sepihak menarik AS dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan bersejarah itu.Dia juga melepaskan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye “tekanan maksimum”, yang secara praktis menghilangkan semua manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran menggunakan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 26 JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika terjadi ketidakpatuhan oleh penandatangan lain, dan melepaskan beberapa pembatasan dikenakan pada program energi nuklirnya.Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA sejak April mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina, yang dimulai setelah pemerintahan AS Joe Biden menyuarakan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, meskipun Washington telah menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan sanksi sebagai alat tekanan.Utusan dari Iran dan P4+1 diperkirakan akan mengadakan diskusi putaran ketujuh di Wina pada 29 November.“Kami akan menganjurkan agar perjanjian yang dibuat dalam kerangka dokumen ini pada tahun 2015 dapat dilanjutkan secara penuh. Tentu saja, ini menyiratkan kembalinya Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya, termasuk pencabutan semua sanksi yang diberlakukan dalam konteks JCPOA,” kata Lavrov, Jumat (12/11).Menteri luar negeri Rusia juga mengatakan bahwa JCPOA telah menjadi salah satu topik yang dibahas di Paris dalam format “2+2” antara menteri pertahanan dan luar negeri Rusia dan Prancis.“Di sini, kami memiliki prospek untuk kerja sama yang lebih konstruktif,” tambah Lavrov.Dalam beberapa pekan terakhir, ada tekanan yang meningkat pada Tehran untuk kembali ke meja perundingan.Pemerintahan Ebrahim Raisi telah mengumumkan pada beberapa kesempatan bahwa mereka akan melanjutkan pembicaraan hanya untuk menghapus semua sanksi ilegal AS dan tidak akan mengambil bagian dalam negosiasi demi negosiasi.Selain melanggar JCPOA, kepergian AS dan penerapan kembali sanksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 2231 DK PBB yang mendukung perjanjian nuklir.[IT/r]