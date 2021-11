Menlu Iran: Kemungkinan “Kesepakatan Baik Dicapai Dalam Waktu Singkat” di Wina Jika Para Peserta Serius

Hossein Amir Abdollahian -Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan Tehran dan pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir penting tahun 2015 dapat mencapai "kesepakatan yang baik dalam waktu singkat" hanya dalam kasus pendekatan "serius dan positif" untuk pembicaraan mendatang yang dijadwalkan akan dimulai di ibukota Austria Wina pada akhir bulan ini.

“Republik Islam tidak berniat untuk terjebak dalam kebuntuan yang tersisa dari negosiasi sebelumnya… Saya percaya bahwa jika pihak yang berlawanan masuk ke [pembicaraan] Wina dengan pendekatan yang serius dan positif, akan mungkin untuk mencapai kesepakatan yang baik di waktu yang singkat,” kata Amir Abdollahian dalam sebuah posting di Instagram pada hari Jumat (12/11).Diplomat top Iran mengatakan perlu sekali lagi menguraikan sikap dan pandangan Iran tentang pembicaraan penghapusan sanksi di Wina karena tanggal negosiasi telah diselesaikan.Dia mencatat bahwa dia mengadakan pembicaraan telepon “terperinci dan terpisah” dengan menteri luar negeri dari kelompok negara P4+1 – China, Rusia, Inggris, Jerman dan Prancis – minggu lalu dan menekankan bahwa Republik Islam akan menginginkan pendekatan pembicaraan yang berorientasi pada hasil dan "bertekad untuk mencapai 'kesepakatan yang baik'".Amir Abdollahian menekankan bahwa mencapai kesepakatan yang baik menyerukan “penghapusan sanksi yang efektif dan dapat diverifikasi dan kembalinya pihak yang berlawanan ke kewajiban penuh mereka” sesuai dengan kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA].Dia mengatakan perilaku Washington, termasuk dalam menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, telah membuat ketentuan “jaminan objektif” menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.Menteri luar negeri mencatat bahwa wakilnya dan kepala negosiator negara itu, Ali Baqeri Kani, mengadakan pembicaraan "eksplisit dan berguna" di ibu kota Eropa minggu ini.Baru-baru ini, Baqeri Kani melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Paris, ia mengadakan pertemuan dengan Philippe Errera, direktur jenderal politik dan keamanan di Kementerian Luar Negeri Prancis.Kepala perunding Iran pada hari Jumat (12/11) mengadakan pembicaraan di ibukota Spanyol Madrid dengan wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Enrique Mora, yang memimpin Komisi Gabungan JCPOA atas nama Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell.Lebih lanjut Amir Abdollahian mengatakan, “Seperti yang telah berulang kali saya tekankan, pemerintahan Republik Islam Iran akan melanjutkan kebijakan perluasan hubungan yang seimbang dengan negara-negara berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama dengan keseriusan dan bertekad untuk tidak mengikat peningkatan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral untuk masalah JCPOA.”JCPOA secara sepihak ditinggalkan oleh AS pada 2018 meskipun Iran sepenuhnya mematuhi upaya nuklirnya, seperti yang berulang kali disertifikasi oleh badan nuklir PBB.AS kemudian melancarkan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang secara praktis merampas semua manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Iran sepenuhnya menghormati kewajiban nuklirnya selama satu tahun penuh, setelah itu memutuskan untuk meningkatkan kerja nuklirnya sebagai "tindakan perbaikan" hukum terhadap pelanggaran AS terhadap kesepakatan dan kegagalan hina di pihak penandatangan lainnya, E3 di tertentu, untuk melindungi manfaatnya.Utusan dari Iran dan P4+1 diperkirakan akan mengadakan diskusi putaran ketujuh di Wina pada 29 November.Negosiasi dihentikan pada bulan Juni, ketika Iran mengadakan pemilihan presidennya.Sejak itu, pemerintahan baru Iran telah meninjau rincian enam putaran diskusi yang diadakan di bawah pemerintahan sebelumnya.Pemerintahan AS Joe Biden telah mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan mantan Presiden Donald Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi telah menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan beberapa sanksi sebagai alat tekanan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum membalikkan langkah-langkah perbaikannya.[IT/r]