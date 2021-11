WHO: 1.000.000 Anak Afganistan Malnutrisi Akut Bisa Menghadapi Kematian pada Akhir Tahun

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia [WHO] mengatakan masyarakat internasional tidak boleh berpaling dari Afghanistan, memperingatkan bahwa setidaknya satu juta anak berisiko meninggal akibat kekurangan gizi akut ketika suhu turun di negara yang dilanda perang pada akhir tahun ini.

Sekitar 3,2 juta anak diperkirakan menderita kekurangan gizi parah di Afghanistan pada akhir tahun 2021, kata juru bicara WHO kepada wartawan yang berbasis di Jenewa melalui telepon dari ibu kota Kabul, Jumat (12/11).“Ini adalah perjuangan yang berat karena kelaparan melanda negara ini,” kata Margaret Harris. “Dunia tidak boleh dan tidak mampu memunggungi Afghanistan.”Dia menambahkan bahwa suhu malam hari turun di bawah nol derajat Celcius, memperingatkan bahwa suhu yang lebih dingin dapat membuat orang tua dan muda lebih rentan terhadap penyakit lain.Badan-badan bantuan telah memperingatkan kelaparan di Afghanistan karena kekeringan bertepatan dengan ekonomi yang gagal di negara itu menyusul penarikan dukungan keuangan Barat setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus.Sektor kesehatan telah terpukul keras karena banyak petugas kesehatan melarikan diri karena gaji yang belum dibayar.Harris lebih lanjut mencatat bahwa orang-orang menebang pohon di beberapa tempat untuk menyediakan bahan bakar bagi rumah sakit di tengah kelangkaan yang meluas.Pejabat WHO tidak memiliki informasi tentang berapa banyak anak yang telah kehilangan nyawa karena kekurangan gizi tetapi menggambarkan “bangsal yang dipenuhi anak-anak kecil,” termasuk dengan bayi berusia tujuh bulan yang “lebih kecil dari bayi yang baru lahir.”Ada peningkatan kasus campak di Afghanistan dengan tanggal WHO menunjukkan 24.000 kasus klinis sejauh ini telah dilaporkan.“Untuk anak kurang gizi, campak adalah hukuman mati. Kita akan melihat lebih banyak kematian jika kita tidak bergerak cepat,” kata Harris.Pemerintah Afghanistan sebelumnya runtuh pada 15 Agustus dalam menghadapi serangan kilat oleh Taliban.Pada 7 September, Taliban mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara di Afghanistan.Bahkan sebelum pengambilalihan, lebih dari 18 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.Konflik dan kekerasan yang terus berlanjut juga membuat lebih dari 3,5 juta orang mengungsi secara internal, termasuk sekitar 630.000 orang yang terlantar selama tahun 2021.Taliban pertama kali memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, ketika Amerika Serikat menginvasi negara itu dan menggulingkan pemerintah yang dijalankan Taliban dengan dalih memerangi terorisme setelah serangan 11 September.Dua dekade perang dan pendudukan asing telah membuat Afghanistan miskin dan terperosok dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.Afghanistan, sekarang di bawah kendali Taliban, menghadapi banyak tantangan, dengan para ahli menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mendukung jutaan orang yang berjuang dengan meningkatnya kelaparan dan runtuhnya layanan, yang berisiko menghasilkan krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar.