Jangan Mengirim Sinyal yang Salah, China Memperingatkan AS, Sekutu Melenturkan Otot

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan AS telah menjanjikan "komitmen teguh" untuk membela negaranya, termasuk dalam kasus pulau selatan yang disengketakan antara Tokyo dan Beijing.

Berbicara pada konferensi pers di kementerian di ibukota, Hayashi mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meyakinkan dukungan dalam kontak telepon pada hari Sabtu (13/11)."Sekretaris Blinken menyatakan bahwa komitmen AS untuk membela Jepang, termasuk penerapan Pasal 5 Perjanjian Keamanan Jepang-AS untuk Kepulauan Senkaku, tidak tergoyahkan," katanya kepada wartawan.Kepulauan Senkaku di Laut China Timur yang tidak berpenghuni terletak sekitar 220 km sebelah barat China Taipei dan dikendalikan oleh Tokyo tetapi diklaim oleh Beijing yang menyebutnya Diaoyu.Ketegangan antara China dan Jepang meningkat pada tahun 2012 ketika pemerintah Jepang menasionalisasi kontrol atas tiga Kepulauan Senkaku di Laut China Timur.Kelompok pulau yang tidak berpenghuni namun penting secara strategis telah berada di bawah kendali administratif Jepang sejak pengembalian Okinawa ke Jepang dari pemerintahan administratif AS pada tahun 1972.China menyatakan bahwa pulau-pulau itu adalah bagian yang melekat dari wilayahnya dan bahwa dia memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas mereka.Sebaliknya, pemerintah Jepang menganggap mereka sebagai bagian dari Pulau Ishigaki-nya.Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan pada hari Sabtu (13/11) bahwa "tidak terbayangkan" bagi Australia untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat jika Washington mengambil tindakan untuk membela China Taipei."Tidak terbayangkan bahwa kami tidak akan mendukung AS dalam suatu tindakan jika AS memilih untuk mengambil tindakan itu," kata Dutton kepada surat kabar The Australian dalam sebuah wawancara."Dan, sekali lagi, saya pikir kita harus sangat jujur ​​​​dan jujur ​​tentang itu, melihat semua fakta dan keadaan tanpa melakukan pra-komitmen, dan mungkin ada keadaan di mana kita tidak akan mengambil opsi itu, [tetapi] saya bisa 'tidak memahami keadaan itu."Militer China mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka melakukan patroli kesiapan tempur ke arah Selat Taiwan setelah kunjungan delegasi kongres AS ke China Taipei."China sudah sangat jelas tentang niat mereka untuk pergi ke Taiwan dan kami perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kami, dan itulah cara saya pikir kami menempatkan negara kami pada posisi yang aman," kata Dutton kepada surat kabar itu.Ketegangan antara China Taipei, China, dan AS telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade.China telah menerbangkan jet tempur di dekat China Taipei sementara AS dilaporkan telah mengerahkan pasukan di wilayah itu selama setahun terakhir untuk melatih orang-orang mereka.Bulan lalu, Biden mengatakan Amerika Serikat akan membantu Taipei jika mendapat serangan dari China, mengklaim memiliki komitmen untuk mempertahankan pulau yang diperintah sendiri itu.[IT/r]