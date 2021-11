Beberapa Film Dokumenter Bersaing untuk Penghargaan Jenderal Soleimani di Iran

IslamTimes - Film dokumenter yang berpartisipasi dalam festival Cinéma Vérité edisi ke-15 di Iran akan bersaing untuk memenangkan Penghargaan Martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Dipimpin oleh Mohammad Hamidi Moqaddam, "Cinéma Vérité" edisi ke-15 akan diadakan di Tehran dari 6 hingga 16 Desember 2021.Karena penyebaran virus corona, edisi festival ini akan diadakan secara virtual.Dalam edisi terbaru festival Cinéma Vérité, festival internasional utama Iran untuk film dokumenter, pada tahun 2020, Penghargaan Juri Khusus dari Penghargaan Martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani Iran diberikan kepada Sasan Falahfar untuk 'Iranian Eye'.Dalam upacara penutupan festival edisi ke-14, sekretaris festival Cinéma Vérité Hamidi Moqaddam menggarisbawahi bahwa Penghargaan Martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani ditujukan untuk memperingati "martir terhormat" ini.Pusat Film Dokumenter dan Eksperimental (DEFC) menyelenggarakan Festival Film Dokumenter Internasional Iran tahunan.Festival ini memiliki beberapa bagian termasuk National, International, Martyr Avini Prize, Special Screenings, Portrait, Mirror of a festival, Focus on a country, Panorama, Workshop, dan Doc Market.Komandan anti-teror Iran, Letnan Jenderal Soleimani, terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Bandara Internasional Baghdad di Irak pada 3 Januari 2020.Serangan udara itu juga menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis.Keduanya tewas dalam serangan udara Amerika yang menargetkan kendaraan mereka di jalan menuju bandara.Lima orang Iran dan lima orang militer Irak menjadi martir oleh rudal yang ditembakkan oleh pesawat nir awak AS di Bandara Internasional Baghdad.[IT/r]