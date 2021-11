Mark Nuckols: Keanggotaan Penuh SCO Iran Mengalahkan Sanksi AS

IslamTimes - Mark Nuckols, komentator politik Amerika, mengatakan Organisasi Kerjasama Shanghai membuka jalan bagi perdagangan bilateral Iran dengan China dan Rusia, melawan rezim sanksi AS.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan FNA, Nuckols mengatakan, “Anggota SCO juga memiliki minat yang sama dalam hubungan perdagangan dan transportasi yang lebih besar di kawasan, dan Iran akan menjadi outlet pelabuhan maritim yang berharga bagi anggota SCO yang terkurung daratan, seperti Uzbekistan, dan juga tautan berharga dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China.”Mark Nuckols adalah seorang kolumnis Amerika dan komentator politik yang berbasis di Rusia. Dia memegang gelar sarjana hukum dari Georgetown dan gelar bisnis dari Dartmouth.Berikut teks wawancara selengkapnya:: Bagaimana Anda percaya bahwa keanggotaan SCO akan membantu Iran melawan dampak sanksi AS?: SCO bukanlah aliansi militer penuh atau serikat ekonomi, dan sampai saat ini misi utamanya adalah kerjasama anti-terorisme bersama di antara para anggotanya, dan memfasilitasi diskusi di antara para anggotanya.Namun, penting bagi Iran untuk bergabung dengan SCO karena ini membawa Iran lebih dekat ke dua kekuatan besar dunia, China dan Rusia.Mengalahkan rezim sanksi AS dimungkinkan melalui perdagangan bilateral dengan China dan Rusia.: Bagaimana menurut Anda keanggotaan penuh Iran di SCO dapat memfasilitasi penyelesaian masalah regional?: Masalah besar bagi SCO saat ini adalah Afghanistan dan memastikan Afghanistan stabil, aman, dan tidak menjadi surga bagi organisasi teroris.Iran jelas memiliki peran penting dalam misi ini, karena berbagi perbatasan panjang dengan Afghanistan dan memiliki hubungan politik dan budaya yang lama dengan Afghanistan.Anggota SCO juga memiliki minat yang sama dalam hubungan perdagangan dan transportasi yang lebih besar di wilayah tersebut, dan Iran akan menjadi outlet pelabuhan maritim yang berharga bagi anggota SCO yang terkurung daratan, seperti Uzbekistan, dan juga penghubung yang berharga di Prakarsa Sabuk dan Jalan China..: Apa pendapat Anda tentang upaya Arab Saudi dan UEA untuk mencari hubungan yang lebih formal dengan SCO, setelah keanggotaan penuh Iran dalam organisasi?: Penghapusan baterai Patriot dan THAAD adalah simbol dari tren jangka panjang pelepasan AS dari Arab Saudi dan kawasan Teluk [Persia].Arab Saudi tidak memiliki tempat yang menonjol dalam strategi militer dan diplomatik Amerika seperti yang pernah dipegangnya, dan penghapusan rudal ini hanya menandai langkah lain dalam tren ini.Adalah umum untuk mengutip Churchill, "Kami tidak memiliki teman abadi, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi."Dan seperti setiap negara lain, kebijakan luar negeri AS ditentukan oleh kepentingan nasional AS.Adapun Arab Saudi dan UEA, di masa mendatang AS akan tetap menjadi sponsor utama dan sekutu militer/diplomatik mereka.Tetapi masuk akal bagi mereka untuk memupuk hubungan yang lebih baik dengan China dan Rusia sebagai penyeimbang ketergantungan pada AS.Terus terang, pembaruan JCPOA akan banyak merusak kemitraan AS-Saudi.[IT/r]