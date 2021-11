AS Bersiap Membuka Kembali Konsulat di Yerusalem Timur, Mantan Komandan IDF: Itu Akan Membahayakan Hubungan

IslamTimes - Hingga 2018, misi AS di Zionis Israel terpecah antara Tel Aviv dan Yerusalem tetapi mantan presiden Donald Trump mengubah status quo dengan memindahkan kedutaan ke kota yang disengketakan dan menggabungkan konsulat dengannya.

Pada saat itu, keputusan itu disambut oleh mayoritas orang Zionis Israel, dan sekarang ketika pemerintahan Joe Biden akan mundur, beberapa orang mengangkat suara mereka menentang langkah tersebut.AS sedang mempertimbangkan pembukaan kembali konsulat untuk Palestina di Yerusalem Timur, hampir dua tahun setelah pintunya ditutup oleh pemerintahan Amerika sebelumnya.Laporan juga menunjukkan bahwa langkah itu dapat dilakukan paling cepat pada akhir November, karena Zionis Israel baru saja meloloskan anggaran nasionalnya.Jika akurat, langkah itu akan menjadi pencapaian besar bagi Palestina.Pertama, ini bisa menjadi indikasi bahwa Washington mendukung gagasan untuk membagi kota antara Zionis Israel dan Otoritas Palestina (PA) dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan.Dan kedua, berpotensi membuka jalan bagi pendirian kedutaan Amerika di wilayah yang disengketakan.Tapi itu tidak akan mudah, terutama karena ada sentimen yang berkembang di Israel bahwa langkah Amerika harus dicegah.Gershon Hacohen, mantan komandan IDF dan salah satu pakar militer terkemuka di Israel, termasuk di antara mereka yang menentang kemungkinan langkah tersebut."Jika AS akhirnya membuka kembali konsulat, itu akan menjadi intervensi tumpul ke dalam urusan internal kami. Itu akan menjadi pukulan serius bagi kehormatan kami dan itu akan menjadi pelanggaran besar terhadap kedaulatan Zionis Israel dan hukum Amerika."Menurut Undang-Undang Kedutaan Yerusalem tahun 1995, kota yang disengketakan, dengan bagian Timur dan Baratnya, telah dianggap oleh AS sebagai ibu kota terpadu yang dikelola oleh Zionis Israel.Namun terlepas dari komitmen ini, Washington selalu mempertahankan dua misi di Israel. Salah satunya adalah kedutaan di Tel Aviv. Yang lainnya, untuk orang Palestina, berada di Yerusalem Timur. Sikap itu berubah pada 2018 setelah pengakuan mantan Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang bersatu, dan langkah selanjutnya dari kedutaan AS ke kota yang disengketakan.Konsulat di Yerusalem Timur kemudian digabungkan dengan kedutaan, yang membuat marah orang-orang Palestina, yang melihatnya sebagai indikasi bahwa Washington berada di jalan untuk menjatuhkan komitmen awalnya pada solusi dua negara.Sekarang, dengan pemerintahan baru AS yang bertanggung jawab, sikap itu pasti akan berubah lagi, tetapi Hacohen memperingatkan itu mungkin memiliki "implikasi serius" bagi Zionis Israel dan AS."Dukungan yang diberikan Washington harus tidak hanya fisik tetapi juga moral," kata mantan komandan itu, dan menyarankan bahwa langkah itu akan merusak pencegahan Amerika, sesuatu yang berpotensi menyebabkan eskalasi ketegangan di kawasan itu.Hacohen yakin bahwa Zionis Israel masih dapat mencegah niat ini, terutama karena hukum internasional menetapkan bahwa terserah kepada negara tuan rumah, dalam hal ini negara Yahudi, untuk memberikan atau menolak persetujuan akhirnya."Yang perlu kita lakukan adalah mengatakan kepada Amerika: 'pergi'.Kami tidak membutuhkan bantuan tahunan mereka [yang mencapai $3 miliar - red.].Pada tahun 1948, selama Perang Kemerdekaan kami, kami tidak mendapat dukungan mereka, dan kita dapat melakukannya tanpa mereka bahkan sekarang. Yang kita butuhkan hanyalah bantuan Tuhan."Satu-satunya masalah adalah bahwa pendirian politik Zionis Israel tidak berhadapan langsung dengan pendekatan ini.Selama bertahun-tahun, negara Yahudi itu sangat bergantung pada AS dan bantuan militer, keuangan, dan diplomatiknya.Namun Hacohen mengatakan bahwa masalah Yerusalem dapat memperburuk hubungan antara kedua negara, terutama mengingat fakta bahwa koalisi Israel saat ini berisi sejumlah anggota konservatif.Dan mereka cenderung menolak setiap gerakan yang dapat merusak persatuan Yerusalem.Perdana Menteri Naftali Bennett adalah salah satu elemen konservatif yang ingin melihat Yerusalem bersatu, dan ini berarti bahwa selama dia berkuasa, tidak mungkin bagi Zionis Israel untuk tunduk di bawah tekanan AS.[IT/r]