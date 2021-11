Presiden Raisi: Iran Siap Tingkatkan Kerja Sama Anti-Terorisme dengan Turki

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavuşoğlu menggarisbawahi kesiapan untuk lebih memajukan kerja sama dengan Ankara dalam memerangi terorisme dan kejahatan terorganisir.

Dalam pertemuan di Tehran pada hari Senin (15/11), Presiden Raisi menekankan bahwa pengembangan hubungan kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi, adalah untuk kepentingan kedua negara, dan menambahkan, “Iran dan Turki harus siap untuk meningkatkan hubungan dari tingkat saat ini untuk kerjasama sepenuhnya dengan menyelesaikan roadmap untuk meningkatkan kerjasama.”Dia menyebut hubungan dekat antara kedua tetangga bermanfaat bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan berkata, "Kerja sama regional antara kedua negara harus diubah menjadi kerja sama internasional, dan jenis interaksi ini dapat efektif dalam persamaan global, mengingat posisi penting dari kedua negara."Di tempat lain, Raisi mengacu pada pandangan Republik Islam tentang kemampuan negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa campur tangan asing, dan berkata, "Kehadiran orang asing tidak membawa apa-apa selain ketidakamanan dan ketegangan di antara negara-negara dan pemerintah regional; seperti -Kehadiran AS selama dua puluh setahun di Afghanistan tidak menghasilkan apa-apa selain pembunuhan, pertumpahan darah, dan kehancuran, dan menjadi jelas bahwa masalah Afghanistan dapat diselesaikan oleh rakyatnya dan dengan bantuan tetangganya.”Raisi juga menggambarkan tindakan ISIL sebagai merugikan semua negara di kawasan, mengatakan, "ISIL dibuat oleh pejabat AS dan, tentu saja, bergerak atas perintah Amerika dan membunuh dan menumpahkan darah sebagai proxy untuk AS di berbagai negara. ."Dia mencatat bahwa kehadiran kelompok teroris di mana pun di kawasan itu merugikan negara-negara (Kawasan), dan berkata, "Perang melawan terorisme dan kejahatan terorganisir dapat menjadi salah satu pilar kerja sama antara Tehran dan Ankara, dan Iran siap untuk meningkatkan tingkat kerjasama di bidang ini."Raisi merujuk pada komentar menteri luar negeri Turki tentang kerja sama bersama dengan Iran untuk menciptakan stabilitas dan mengembangkan hubungan perdagangan di Kaukasus Selatan, dan mengatakan, "Republik Islam Iran memiliki ikatan agama dan budaya yang mendalam dan bertahan lama dengan Republik Azerbaijan dan Turki dan kita tidak boleh membiarkan gerakan asing tertentu merusak hubungan."Çavuşoğlu, pada bagiannya, menekankan bahwa negaranya berusaha untuk meningkatkan tingkat hubungan dengan Republik Islam Iran, dan berkata, "Turki menganggap pemerintah Iran yang baru sebagai pemerintah yang berorientasi pada hasil dan bertekad untuk meningkatkan tingkat kerja sama dengan Tehran sebanyak mungkin."Dia mengacu pada pentingnya kerja sama dan partisipasi Iran dalam pengembangan stabilitas dan perdagangan di Kaukasus Selatan, dan mengatakan, "Kami berusaha untuk membangun dan memperkuat kerja sama bersama dengan Republik Islam Iran untuk meningkatkan stabilitas dan hubungan perdagangan di Kaukasus Selatan. ."Çavuşoğlu juga menunjuk pada perkembangan di kawasan itu, dan menyerukan kerja sama dengan Iran dalam perang melawan terorisme dan pembentukan stabilitas dan ketenangan di kawasan itu.Menteri luar negeri Turki tiba di Tehran pada hari Senin (15/11) untuk bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran.[IT/r]