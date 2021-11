Presiden Deklarasikan Akses Iran ke Aset di Luar Negeri

IslamTimes - Presiden Iran Seyed Ebrahim Rayeesi mengatakan pada hari Senin (15/11) bahwa upaya pemerintahnya untuk membebaskan sumber daya negara di luar Iran telah membuahkan hasil yang positif.

“Pada awalnya, pemerintah memiliki masalah dengan penjualan minyak, tetapi sekarang situasinya telah membaik dan saya hanya dapat mengatakan bahwa pemerintah memiliki akses ke sumber dayanya di negara lain,” kata Raisi, berbicara kepada anggota parlemen dalam sesi untuk membela calonnya. Kementerian Pendidikan pada Selasa (16/11).Dia menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk dewan untuk semua masalah negara, termasuk pekerjaan, dan studi telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.Raisi juga merujuk pada interaksi Iran dengan dunia, dan berkata, "Sejak awal, pemerintah telah menekankan pada interaksi dengan dunia, dan sekarang kami menyaksikan bahwa pemerintah menghidupkan kembali hubungannya dengan tetangga dan oleh karena itu, interaksi dengan dunia. sedang berkembang.”Setelah menjabat pada Agustus, Menteri Perminyakan Iran Javad Oji berjanji bahwa "hal-hal baik akan terjadi di bidang penjualan minyak Iran dalam beberapa bulan mendatang".Sekarang sekitar 100 hari sejak peresmian pemerintahan baru, Iran telah meningkatkan ekspor minyaknya sembari memuji Oji karena telah memenuhi janjinya.Oji mengkritik beberapa negara ketika dia mengatakan Iran sangat bertekad untuk meningkatkan ekspor minyaknya "terlepas dari sanksi dan ilegal AS ", tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Akankah Iran mengatasi rezim sanksi dan menebus gelar tradisionalnya sebagai produsen minyak utama?Ketika dia menghadiri pertemuan pribadi komisi ekonomi parlemen Iran baru-baru ini, menteri mengungkapkan bahwa "penjualan minyak kami telah meningkat pesat dan kami menggunakan berbagai kemampuan domestik dan asing dalam hal ini".Oji kemudian berjanji bahwa Iran juga akan melanjutkan ekspor produk minyak buminya, yang digunakan untuk mengisi kembali persediaan dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas penyulingannya sebesar 1,4 juta barel per hari.Menurut Oji, hal baik juga terjadi terkait ekspor kondensat migas. Insiden "kekanak-kanakan" baru-baru ini di Laut Oman di mana pasukan angkatan laut AS dengan sia-sia mencoba membajak kargo Iran adalah reaksi terhadap pencapaian Iran dalam meningkatkan ekspor kondensat minyak dan gas, katanya.Atas kebijaksanaan mereka, Oji dan pejabat lainnya menahan diri untuk tidak merilis rinciannya agar tidak merusak rencana mereka, tetapi tanpa diragukan lagi, peningkatan penjualan minyak adalah denyut nadi positif bagi industri minyak strategis Iran dan ekonomi negara, yang kelanjutannya dapat membantu meningkatkan berbagai tren.Lewatlah sudah hari-hari ketika AS, di bawah presiden saat itu Donald Trump, berjanji untuk mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol – keinginan yang belum terpenuhi hingga saat ini.[IT/r]