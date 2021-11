Laporan: Gedung Putih Mungkin Akan Menurunkan Wakil Presiden

Sejak pemerintahan baru mulai menjabat, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi bahwa Harris cepat atau lambat akan menjadi presiden berikutnya mengingat pertanyaan seputar kemampuan Biden untuk melakukan tugasnya.

Karena dia adalah wanita pertama yang memegang jabatan itu, juga seorang wanita kulit berwarna - bagi sebagian orang dia tampak lebih populer daripada presiden yang sedang menjabat.IslamTimes - Hubungan antara presiden AS saat ini Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris mungkin cukup buruk untuk menyebabkan pemecatannya, meskipun faktanya Gedung Putih tidak ingin memberi kesan ada perpecahan di antara keduanya, Fox News'" The Five" saran pada hari Selasa (16/11)."Ini adalah salah satu hal di mana Gedung Putih mengharapkan Anda untuk tidak mempercayai apa yang Anda lihat. Anda dapat mengatakan ada masalah di sini. Kami tahu itu. Mereka mengadakan rapat kabinet untuk pertama kalinya dalam tiga bulan Jumat lalu pada hari ketika Kamala Harris bahkan tidak ada di negara itu," kata pembawa acara Dana Perino, menambahkan bahwa cerita tentang kontroversi itu "mulai keluar" akhir pekan berikutnya.Tuan rumah lain mencatat bahwa Gedung Putih telah mencoba untuk mengatasi desas-desus secara langsung, dengan juru bicara Jen Psaki tweeting bahwa wakil presiden bukan hanya mitra penting bagi presiden, "tetapi seorang pemimpin yang berani yang telah mengambil tantangan utama dan penting yang dihadapi negara – dari hak suara hingga mengatasi akar penyebab migrasi hingga memperluas broadband."Sebuah laporan baru-baru ini oleh koresponden Fox News Chad Program juga disebutkan, di mana dia mengatakan bahwa "mereka sedang mempersiapkan sesuatu di Kongres yang belum mereka lakukan selama bertahun-tahun – Ini tentang proses yang Anda lakukan untuk mengkonfirmasi wakil baru. Presiden."Kemudian Pergram mengatakan dalam podcast bahwa dia telah menerima surat dengan panggilan untuk "mulai membiasakan diri dengan proses konfirmasi tidak hanya di Senat, tetapi di DPR, untuk wakil presiden."Mengambil jabatannya pada bulan Januari, Harris tidak hanya menjadi wakil presiden wanita pertama, tetapi juga wanita non-kulit putih pertama yang memegang posisi tersebut.Sebagai cerminan dari harapan besar yang dimiliki lingkaran besar orang Amerika yang cemas untuknya, dia bahkan ditempatkan di sampul majalah Time.Segera setelah krisis imigrasi di perbatasan mulai mengambil urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Harris ditunjuk sebagai perwakilan presiden untuk masalah ini.Selain itu, dia ditugaskan untuk menangani isu-isu pemilu, khususnya, mempromosikan reformasi hak suara yang kontroversial.Kesulitan masalah dan tindakan yang dilakukan ini sangat tidak populer di antara banyak anggota Partai Republik dan bagian lain dari pendirian politik sehingga beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia sengaja diberi tugas sulit untuk melemahkannya.Kritik juga datang setelah sejumlah inisiatif kebijakan luar negeri Harris, termasuk perjalanannya baru-baru ini ke Prancis.Sebuah jajak pendapat menunjukkan pekan lalu bahwa peringkat persetujuan Harris telah mencapai titik terendah dengan hanya 28 persen mendukung wakil presiden, sementara Biden saat ini berada di 38 persen.Menyusul sejumlah kemunduran, terutama mengenai kebijakan imigrasi AS, sejumlah mantan dan saat ini pembantu Harris bersama dengan anggota pemerintahan, Demokrat dan pejabat lainnya dalam wawancara dengan CNN telah mengkritik wakil presiden, mengatakan bahwa dia "tidak siap" untuk tugas-tugasnya.Wakil presiden sendiri juga dilaporkan mengeluh bahwa dia merasa terbatas dalam kegiatan politiknya, menurut beberapa sumber.