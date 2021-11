PBB: ISIS Berkembang Secara Dramatis di Afghanistan

IslamTimes - Kelompok teroris Negara Islam (ISIS) merobek jalan melintasi Afghanistan, membangun dirinya di “hampir semua” provinsinya sambil meningkatkan serangan lebih dari lima kali lipat pada tahun lalu, peringatan utusan PBB untuk negara itu.

Berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (17/11), perwakilan khusus badan untuk Afghanistan Deborah Lyons berbicara tentang gelombang besar Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) melalui negara yang dilanda perang, mengklaim kelompok jihadis kini telah berkembang secara nasional.“Dulu terbatas pada beberapa provinsi dan ibu kota, ISKP sekarang tampaknya hadir di hampir semua provinsi, dan semakin aktif,” kata Lyons, merujuk pada faksi ‘Khorasan’ yang berbasis di Afghanistan.Dia menambahkan bahwa sejauh ini pada tahun 2021, ISIS telah melakukan 334 serangan, naik dari hanya 60 tahun lalu.Membuat rakyat Afghanistan sekarang akan menjadi kesalahan bersejarah - utusan PBB @DeborahLyonsUN memberi tahu Dewan Keamanan PBB. Baca pernyataan lengkapnya https://t.co/siaZjUTKnP pic.twitter.com/JDrqH8gpag — UNAMA News (@UNAMAnews) 17 November 2021Komentar utusan itu muncul hanya beberapa jam setelah pemboman ISIS meletus di lingkungan Muslim Syiah di ibu kota Afghanistan, menewaskan satu orang dan melukai enam lainnya, menurut Reuters.Sejak mengambil alih sebagai pemerintah menyusul penarikan AS yang kacau dan keruntuhan langsung pemerintahan yang didukung Amerika di Kabul musim panas lalu, Taliban telah berjuang untuk menahan kelompok teroris itu, kata Lyons.Meskipun dia mencatat bahwa Taliban bersikeras bahwa mereka “melakukan kampanye bersama” melawan ISIS dan melakukan “upaya yang sungguh-sungguh untuk menampilkan dirinya sebagai pemerintah,” dia mengatakan tanggapannya “tampaknya sangat bergantung pada penahanan dan pembunuhan di luar proses hukum.”Meskipun peningkatan serangan IS dalam beberapa bulan terakhir, bagaimanapun, Lyons mengatakan situasi keamanan secara keseluruhan di Afghanistan telah membaik sejak berakhirnya perang AS, yang berlangsung selama dua dekade.Selain masalah terorisme, perwakilan PBB juga mengutip keprihatinan yang lebih luas untuk negara itu dalam beberapa bulan mendatang, memperingatkan akan "bencana kemanusiaan" yang menjulang didorong oleh serangkaian penyebab, termasuk sanksi asing - yang katanya telah "melumpuhkan" sistem perbankan lokal – serta meningkatnya tingkat kekurangan pangan karena kelaparan dan ekonomi yang gagal, di antara faktor-faktor lainnya.[IT/r]