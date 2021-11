Iran: Sanksi Baru AS Melanjutkan Kebijakan Trump yang Gagal

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut sanksi baru AS terhadap Iran sebagai kelanjutan dari kebijakan gagal Washington mengenai Republik Islam.

"Republik Islam menganggap upaya sanksi baru AS sebagai kelanjutan dari kebijakan tekanan maksimum [mantan presiden AS Donald] Trump yang dikalahkan," kata Said Khatibzadeh pada hari Kamis (18/11).Pernyataan itu muncul setelah Departemen Keuangan AS menempatkan enam orang Iran dan satu institusi dalam daftar sanksi Washington dengan dalih mencoba mempengaruhi pemilihan presiden AS 2020."Ini adalah upaya [yang diambil] dari keputusasaan," katanya, mengutuk sanksi sebagai tawaran "tidak sah" dari negara yang, dengan sendirinya, memiliki catatan lama mencampuri urusan dalam negeri berbagai negara lain.Khatibzadeh secara terpisah mengutuk pernyataan yang dibuat oleh rekannya dari Prancis Anne-Claire Legendre, di mana dia telah meminta Badan Energi Atom Internasional [IAEA] untuk mengirim "pesan kuat" ke Iran dan mendesak agar Republik Islam kembali ke kewajiban nuklirnya "tanpa menunda."Komentar pejabat Prancis pada hari sebelumnya menyangkut langkah-langkah perbaikan nuklir Iran yang sah yang telah diambil oleh Republik Islam sebagai pembalasan atas non-komitmen rekanan terhadap kesepakatan nuklir 2015 antara Republik Islam dan lainnya.Iran memulai langkah-langkah balasan pada 2019, setelah mengamati satu tahun kesabaran strategis dalam menghadapi penarikan AS dari kesepakatan, pengenalan kembali sanksi yang telah dicabut perjanjian, dan lainnya, termasuk penolakan Prancis sendiri untuk menolak. sanksi.Khatibzadeh menyebut pernyataan pejabat Prancis itu sebagai sarana untuk mencoba "mempengaruhi sikap IAEA," dengan mengatakan bahwa komentar usil seperti itu hanya berfungsi untuk "menodai reputasi badan tersebut sebagai organisasi teknis dan spesialis PBB."Akhirnya, pejabat Iran mengomentari pernyataan anti-Iran yang dikeluarkan pada hari Kamis setelah pertemuan di ibukota Saudi, Riyadh, antara orang penting AS di Iran, Robert Malley, utusan Eropa, dan pejabat dari Dewan Kerjasama Teluk Persia.Pernyataan itu mengulangi pernyataan Iranofobia negara-negara kolektif mengenai kerja nuklir Republik Islam dan pengaruh regionalnya.Khatibzadeh menyoroti sejarah negara-negara itu sendiri dalam membuat masalah dan campur tangan, dengan mengatakan pertemuan itu dan pernyataan penutupnya "sangat dibuat-buat dan tidak memiliki legitimasi sehingga tidak memerlukan reaksi."[IT/r]