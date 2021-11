Laporan NYT: Iran Serang Pangkalan At-Tanf sebagai Pembalasan atas Serangan Udara Israel di Suriah

IslamTimes - Pada akhir Oktober, garnisun dilaporkan diserang oleh pesawat nir awak, tetapi tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Washington mengkonfirmasi serangan itu, dengan mengatakan pihaknya berhak untuk membalas.

Pangkalan At-Tanf yang menampung pasukan AS terletak di provinsi Homs Suriah di perbatasan Suriah-Yordania.Serangan pesawat nir awak 20 Oktober di pangkalan militer At-Tanf dilakukan oleh proksi Iran sebagai pembalasan atas pemboman Israel di Suriah, kata pejabat AS dan Israel yang tidak disebutkan namanya kepada The New York Times.Serangan itu, yang disebut Washington "disengaja dan terkoordinasi," tidak mengakibatkan cedera. Menurut seorang pejabat senior militer AS, lima pesawat tak berawak "bunuh diri" diluncurkan di kompleks militer, hanya dua di antaranya yang meledak, tetapi mereka dilaporkan "dipenuhi dengan bantalan bola dan pecahan peluru dengan maksud yang jelas untuk membunuh."Para pejabat mengklaim mereka yakin Iran telah bersekongkol dengan pasukan proksi dalam melakukan serangan itu, menambahkan bahwa itu adalah balas dendam atas serangan Zionis Israel baru-baru ini di Republik Arab, termasuk pembunuhan Medhat al-Saleh, yang bertugas di portofolio Dataran Tinggi Golan pemerintah, dan IDF pengeboman di provinsi Homs.Damaskus telah berulang kali mengutuk kehadiran militer Amerika di Suriah sebagai serangan ilegal dan Israel sebagai pelanggaran kedaulatannya, menyerukan masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Negara Yahudi itu.Tel-Aviv cenderung menghindari mengomentari serangan tersebut, tetapi tahun lalu, kepala staf IDF Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengkonfirmasi bahwa Zionis Israel telah melakukan ratusan serangan udara di Republik Arab yang menargetkan apa yang disebutnya "kubu Iran" di wilayah tersebut.Mengenai pangkalan militer At-Tanf, media pemerintah Suriah sebelumnya menyebutnya "tempat perlindungan bagi para teroris di wilayah itu," di mana mereka dipasok dengan senjata.SANA melaporkan bahwa pasukan Amerika secara teratur terlihat mengangkut peralatan militer, minyak, gandum dan bahkan teroris ke pangkalannya di Suriah dan Irak.Pasukan AS di Suriah ditempatkan di provinsi paling kaya minyak dan gas di Republik Arab, dan Damaskus telah berulang kali menunjukkan bahwa satu-satunya alasan di balik kehadiran AS di negara itu adalah untuk menjarah sumber daya Suriah.Rusia mengatakan awal pekan ini bahwa mereka menentang pemboman Suriah oleh Israel, tetapi tanggapan militer akan kontraproduktif."Kami sangat menentang tindakan tidak manusiawi ini dan menyerukan kontak di semua tingkatan dengan pihak Zionis Israel tentang perlunya menghormati kedaulatan, integritas wilayah Suriah dan menghentikan pemboman ini," kata utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah.Mengingat laporan rutin serangan yang datang dari luar, tampaknya Suriah, yang dilanda perang saudara sejak 2011, telah menjadi arena konfrontasi jangka panjang Iran-Zionis Israel.[IT/r]