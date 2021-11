Senator AS Berusaha Memblokir Penjualan Senjata $650 Juta ke Arab Saudi

IslamTimes - Sejumlah senator AS berusaha untuk memblokir penjualan senjata besar pertama pemerintahan Biden ke Arab Saudi, menurut tiga senator.

Usulan $650 juta dalam penjualan senjata AS ke kerajaan menghadapi resolusi penolakan bersama yang diperkenalkan oleh Partai Republik Rand Paul dan Mike Lee, serta Bernie Sanders yang berkaukus dengan Demokrat.Dalam sebuah pernyataan, Paul mengatakan, "Penjualan ini dapat mempercepat perlombaan senjata di Timur Tengah dan membahayakan keamanan teknologi militer kita."“Ketika pemerintah Saudi terus mengobarkan perang yang menghancurkan di Yaman dan menindas rakyatnya sendiri, kita seharusnya tidak memberi mereka lebih banyak penjualan senjata,” kata Sanders dalam pernyataan bersama.Paket yang diusulkan disetujui oleh Departemen Luar Negeri akan mencakup 280 AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles [AMRAAM], 596 LAU-128 Missile Rail Launchers [MRL].Kontainer dan peralatan pendukung, suku cadang, rekayasa dan dukungan teknis pemerintah AS dan kontraktor juga akan disertakan dalam paket.Kritik terhadap kesepakatan senjata mengatakan Joe Biden telah mundur dari janjinya untuk membalikkan keputusan kebijakan pendahulunya dan mengakhiri dukungan pemerintah AS untuk perang yang diberlakukan Saudi di Yaman.Pada November 2019, ketika ditanya tentang rezim di Riyadh, Biden telah berjanji untuk “membuat mereka membayar harganya dan membuat mereka benar-benar paria.”Ini terjadi di tengah kritik keras terhadap Arab Saudi atas serangan militernya di Yaman.Kerajaan Saudi, yang didukung oleh AS dan sekutu regional, melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan membawa pemerintah mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi kembali berkuasa dan menghancurkan gerakan Ansarullah.Perang telah menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas, dan jutaan lainnya mengungsi. Itu juga telah menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebarkan kelaparan dan penyakit menular.Angkatan bersenjata Yaman dan Komite Populer sekutu, bagaimanapun, telah tumbuh dengan mantap dalam kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi, dan meninggalkan Riyadh dan sekutunya terjebak di negara itu.[IT/r]