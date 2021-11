AS Harus Mencabut Sanksi Sebelum Kembali Ke JCPOA

IslamTimes- "Penghapusan sanksi yang efektif, menyeluruh dan dapat diverifikasi adalah syarat bagi AS untuk kembali ke JCPOA, dan itu adalah poin utama pembicaraan kami di Wina," Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan tentang prasyarat untuk kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA pada hari Jumat menjelang dimulainya pembicaraan Wina antara Iran dan P4+1 pada tanggal 29 November.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan bahwa prasyarat bagi AS untuk kembali ke JCPOA adalah menghapus semua sanksi dengan cara yang efektif dan dapat diverifikasi dan bahwa tanda tangan presiden AS tidak dapat diandalkan."Penghapusan sanksi yang efektif, menyeluruh dan dapat diverifikasi adalah syarat bagi AS untuk kembali ke JCPOA, dan itu adalah poin utama pembicaraan kami di Wina," Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan tentang prasyarat untuk kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA pada hari Jumat menjelang dimulainya pembicaraan Wina antara Iran dan P4+1 pada tanggal 29 November.Khatibzadeh menambahkan, "Jika Amerika Serikat memasuki pembicaraan Wina dengan pendekatan yang sama dan siap untuk mencabut sanksi sama sekali dengan cara yang dapat diverifikasi, kesepakatan pasti akan dapat dicapai dalam waktu sesingkat mungkin.""Namun, kami menginginkan jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengolok-olok hukum internasional lagi," kata juru bicara itu.Khatibzadeh menekankan, "Amerika Serikat, termasuk pemerintahan AS saat ini, telah menunjukkan bahwa ia tidak dapat mematuhi jaminannya dan tanda tangan Presiden AS tidak dapat diandalkan dan bernilai seperti yang mereka klaim, jadi wajar jika Republik Islam Iran dan tim perunding menerima jaminan yang diperlukan."Dia menambahkan, "Namun demikian, ini adalah masalah yang dibahas secara rinci dan operasional di ruang negosiasi."Juru bicara itu juga mengkritik kekuatan Eropa karena ketidakpedulian mereka terhadap pelanggaran AS terhadap JCPOA, menekankan bahwa "Salah satu masalah yang akan dibahas dalam pembicaraan Wina adalah bahwa anggota JCPOA harus kembali ke komitmen mereka berdasarkan kesepakatan."(IT/TGM)