Laporan: Gedung Putih Minta Pentagon Teliti Latihan Militer di Eropa

IslamTimes - Gedung Putih meminta Pentagon untuk memberi mereka ikhtisar dan pembenaran latihan militer AS yang dilakukan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah Rusia di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington, The Washington Post melaporkan pada hari Jumat (19/11), mengutip seorang pejabat senior pemerintah.

Permintaan yang dikirim oleh Gedung Putih dimaksudkan untuk memberikan pemerintah visibilitas penuh ke dalam latihan militer AS dan kegiatan pencegahan lainnya di Eropa, kata pejabat itu.Sementara sebagian besar latihan di Eropa diduga berfokus pada perlindungan terhadap Rusia, permintaan itu juga terkait dengan kegiatan militer Amerika lainnya di benua itu, tambah pejabat itu.Laporan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Rusia menyusul uji coba rudal anti-satelit oleh Moskow, serta dugaan penumpukan pasukan militer Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina, di mana pejabat Pentagon telah menyatakan keprihatinan dan menyerukan transparansi. .Rusia telah membantah laporan ini karena bertentangan dengan kenyataan. Awal pekan ini, Angkatan Udara AS telah melakukan latihan rutin dengan Polandia dan memiliki kekuatan rotasi.Dua pesawat AS, termasuk Bombardier Challenger 650 ARTEMIS dan RC-135V, terbang di atas perbatasan antara Belarus dan Polandia, menurut sumber penerbangan Barat, yang dikutip oleh media Rusia, Senin.[IT/r]