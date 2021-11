Menhan AS Meyakinkan Bangsawan Teluk setelah ‘Penarikan Kalut’ dari Afghanistan

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyoroti, Sabtu (20/11) di Bahrain pada Dialog Manama tahunan, “komitmen negaranya untuk kawasan Timur Tengah”.

Pernyataan Austin tampaknya bertujuan untuk meyakinkan sekutu Arab Teluk Amerika ketika pemerintahan Biden mencoba untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.Austin mengklaim AS akan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir ketika para bangsawan Teluk melihat penarikan AS yang kacau dari Afghanistan, yang meningkatkan kekhawatiran mereka tentang komitmen Amerika terhadap kawasan itu.Austin juga menyatakan AS berusaha mengakhiri perang di Yaman, mengetahui bahwa Washington telah mendukung koalisi pimpinan Saudi dalam agresinya terhadap Yaman sejak 2015.[IT/r]