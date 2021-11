Komandan AL IRGC Memperingatkan Musuh agar Tidak Masuk ke Perairan Teritorial Iran

IslamTimes - Komandan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bahwa pasukan angkatan laut telah berjanji untuk tidak membiarkan musuh masuk atau melanggar perairan teritorial Iran.

Laksamana Muda Ali-Reza Tangsiri membuat pernyataan tersebut pada upacara lokal yang diadakan di barat daya kota Abadan.Mengacu pada pertemuan baru-baru ini antara pasukan Iran dan AS di perairan Iran selatan, komandan mengatakan bahwa pasukan angkatan laut IRGC melalui tiga kapal memang melawan dua kapal AS untuk tidak membiarkan mereka mencuri minyak negara itu.Menurut sepahnews, pasukan angkatan laut IRGC menyelamatkan kargo minyak yang telah dicuri oleh pasukan AS di Laut Oman pada akhir Oktober.Pasukan angkatan laut IRGC memasuki kapal mereka dan menguasainya dalam waktu singkat, kata komandan itu seraya menambahkan bahwa dua kapal lain yang datang ke tempat kejadian untuk menyelamatkan kapal menyerah dan terpaksa mundur.Pasukan angkatan laut IRGC memantau pergerakan musuh di perairan regional, katanya.[IT/r]