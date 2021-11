Yaman Memprotes Keterlibatan AS dalam Perang Saudi

IslamTimes – Warga Yaman telah turun ke jalan di kota-kota besar di seluruh negeri untuk mengecam keterlibatan AS dalam perang Saudi yang berlarut-larut di negara mereka.

Dalam rapat umum terbesar, ribuan orang turun ke jalan-jalan di pusat kota Sa'ad pada hari Senin (22/11), membawa bendera Yaman dan meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Saudi dengan gencar.Protes besar-besaran diadakan di bawah slogan 'AS Dibalik Konflik Militer dan Ekonomi dan Kelanjutan Perang dan Pengepungan Yaman'.Yahya Omran, penjabat gubernur provinsi, mengeluarkan pernyataan selama rapat umum, mengatakan semua pemerintah AS telah berusaha untuk mengeksploitasi Yaman sejalan dengan kepentingan jahat mereka sendiri.Dia mengecam Washington karena menjadi kontributor utama agresi Riyadh, termasuk membom rumah sakit, sekolah, dan rumah di negara itu.Omran mengatakan AS dan sekutunya, Zionis "Israel", ditakdirkan untuk gagal dalam mendukung perang yang dipaksakan asing, yang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman, dan membuat jutaan lainnya mengungsi.Ini terjadi ketika menteri informasi Yaman memperingatkan bahwa pasukan tentara Yaman dan sekutu mereka akan meluncurkan serangan pembalasan yang “lebih menyakitkan dan melumpuhkan” jika agresi militer yang dipimpin Saudi dan pengepungan brutal berlanjut.Penyelenggara protes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Washington menyesatkan dunia tentang sikapnya terhadap Yaman.Dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden terus memberikan dukungan militer dan politik kepada Riyadh dan sekutu regionalnya, memungkinkan mereka melanjutkan agresi dan kejahatan menghebohkan terhadap rakyat Yaman.[IT/r]