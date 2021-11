AS, Australia dan Inggris Menandatangani Kesepakatan di Sub Aliansi Nuklir

IslamTimes - Australia secara resmi memulai Senin (22/11) pada program yang diperebutkan untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir dalam aliansi pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Peter Dutton bergabung dengan diplomat AS dan Inggris dalam menandatangani perjanjian yang memungkinkan pertukaran "informasi propulsi nuklir angkatan laut" yang sensitif antara negara mereka.Ini adalah perjanjian pertama tentang teknologi yang ditandatangani secara publik sejak ketiga negara mengumumkan pada bulan September pembentukan aliansi pertahanan, AUKUS.Kesepakatan itu akan membantu Australia untuk menyelesaikan studi 18 bulan ke dalam pengadaan kapal selam, kata Dutton setelah menandatanganinya di Canberra dengan Kuasa Usaha AS Michael Goldman dan Komisaris Tinggi Inggris (duta besar) Victoria Treadell.“Dengan akses ke informasi yang diberikan perjanjian ini, ditambah dengan puluhan tahun pengalaman bertenaga nuklir angkatan laut yang dimiliki mitra Inggris dan AS kami, Australia juga akan diposisikan untuk menjadi pelayan yang bertanggung jawab dan andal dari teknologi ini,” kata Dutton dalam sebuah pernyataan.Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia akan memperoleh delapan kapal selam canggih bertenaga nuklir tetapi dipersenjatai secara konvensional yang mampu melakukan misi jarak jauh secara diam-diam.Ini juga menyediakan untuk berbagi kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan, kuantum, dan bawah laut yang tidak ditentukan.Kesepakatan itu membuat marah Prancis, yang menemukan pada saat terakhir bahwa kontrak kapal selam diesel-listriknya sendiri dengan Australia – baru-baru ini diperkirakan bernilai $ 65 miliar – dibatalkan.Kesepakatan itu juga membuat marah China. Perdana Menteri Australia Scott Morrison tidak menyesal tentang penanganannya terhadap perjanjian tersebut, bersikeras bahwa itu adalah kepentingan nasional negaranya dan bahwa dia tahu itu akan “mengacaukan beberapa bulu.”[IT/r]