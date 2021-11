Kapal Perusak AS Berlayar Melintasi Selat Taiwan

IslamTimes - Sebuah kapal perang Amerika kembali berlayar melintasi Selat Taiwan yang disengketakan, sebuah langkah yang pasti akan membuat marah Beijing setelah peringatan berulang kali atas transit sebelumnya, yang dianggap Washington sebagai misi "rutin" untuk memastikan Pasifik yang "bebas dan terbuka".

Sebuah kapal perusak berpeluru kendali AS berhasil melewati selat itu pada Selasa (23/11) waktu setempat, Armada ke-7 Angkatan Laut mengumumkan dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa langkah itu dilakukan “sesuai dengan hukum internasional” dan “menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.."'Tidak ada perubahan' dalam kebijakan AS di Taiwan, Gedung Putih mengatakan setelah Biden bersumpah untuk mempertahankannya melawan ChinaMeskipun Beijing belum memberikan tanggapan, para pejabat China telah berulang kali mengutuk pelanggaran sebelumnya sebagai provokatif, mengingat pulau Taiwan sebagai provinsi China yang memberontak.Pemerintahan Joe Biden sebagian besar telah melakukan transit reguler mantan Presiden Donald Trump melalui selat, dengan Biden melakukannya hampir setiap bulan sejak menjabat pada Januari.Bulan lalu, militer China mengecam pelayaran bersama AS-Kanada sebagai ancaman perdamaian dan stabilitas regional, sejalan dengan reaksi terhadap misi sebelumnya di daerah tersebut.Beijing, pada bagiannya, juga telah memicu kemarahan Taipei dengan latihan militernya sendiri dalam beberapa bulan terakhir, menerbangkan pesawat tempur ke tempat yang dianggap Taiwan sebagai zona identifikasi pertahanan udaranya, yang dikritik sebagai pelanggaran wilayah udara Taiwan dan upaya intimidasi. .Meskipun Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara lain, tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei, Washington telah lama menjadi mitra dekat pulau itu, dengan pemerintahan Biden mengikuti jejak Trump dengan menyetujui penjualan senjata "defensif" ke Taiwan awal tahun ini, termasuk ratusan juta peralatan artileri dan kit panduan presisi untuk amunisi.[IT/r]