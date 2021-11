Australia Tunjuk Keseluruhan Kelompok Hizbullah sebagai 'Organisasi Teroris'

IslamTimes - Komite Tetap Gabungan Parlemen Australia untuk Intelijen dan Keamanan sebelumnya mengeluarkan rekomendasi agar seluruh kelompok Hizbullah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Keputusan tentang masalah ini telah ditunda sejak Juni. Pemerintah Australia pada hari Rabu (24/11) menetapkan keseluruhan Hizbullah sebagai organisasi teroris karena kekhawatiran yang berkembang bahwa kelompok tersebut memberikan dukungan kepada kelompok teroris lain yang ditunjuk.Diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Karen Andrews, perkembangan itu akan memperumit pengiriman bantuan ke Lebanon, yang telah menghadapi rintangan politik dan ekonomi yang parah selama beberapa bulan terakhir.Berbicara kepada wartawan, Andrews membenarkan keputusan pemerintah dengan menunjukkan bahwa organisasi itu menawarkan dukungan kepada setidaknya dua kelompok teroris lain yang ditunjuk - Jihad Islam Palestina dan Brigade Iss al-Din al-Qassam Hamas.Pemerintah Morrison bermaksud untuk mendaftarkan keseluruhan kelompok Hizbullah dan neo-Nazi rasis The Base sebagai organisasi teroris di bawah KUHP. Saya akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga warga Australia aman dari terorisme. pic.twitter.com/P1BW59WKzp — Karen Andrews MP (@karenandrewsmp) 24 November 2021Juga diumumkan pada konferensi pers adalah keputusan pemerintah untuk menampar The Base, sebuah kelompok supremasi kulit putih, dengan label teroris mereka sendiri, terutama setelah laporan mengungkapkan bahwa kelompok tersebut telah berusaha untuk merekrut individu seumur 17 tahun di seluruh negeri.Andrews menggambarkan The Base, yang dibentuk pada 2018 dan sejak itu telah menciptakan berbagai sel, sebagai "organisasi kekerasan, rasis, dan neo-Nazi".Pangkalan tersebut sudah ditetapkan sebagai 'teroris' oleh Inggris dan Kanada.Menyinggung ancaman teror Australia, Andrews mengindikasikan bahwa tingkatnya akan dipertahankan pada "kemungkinan", tetapi risiko pada akhirnya akan berubah begitu negara itu membuka kembali perbatasannya, yang tetap ditutup akibat pandemi."Itu berarti bahwa kami memiliki intelijen yang kredibel bahwa ada individu dengan kemampuan dan niat untuk melakukan serangan teroris di sini di Australia," kata Andrews."Kami tahu bahwa ketika kami membuka perbatasan internasional kami, orang-orang akan mulai berkumpul dan berkumpul dalam jumlah yang lebih besar dalam kerumunan dan itulah hal yang dicari teroris.""Sekarang saya di sini bukan untuk menakut-nakuti orang, saya sebenarnya ingin orang menjalani hidup mereka," tambahnya.Pengumuman Andrews mengenai penunjukan Hizbullah datang beberapa minggu setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrison didesak oleh Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett untuk mengklasifikasikan seluruh kelompok Hizbullah sebagai organisasi teroris.Namun, perlu dicatat bahwa sebelum penunjukan dan pertemuan Morrison dengan perdana menteri Israel, Komite Tetap Gabungan Parlemen Australia untuk Intelijen dan Keamanan telah merekomendasikan penunjukan tersebut pada bulan Juni.Hingga Rabu (24/11), Australia hanya mengklasifikasikan Organisasi Keamanan Eksternal Hizbullah.[IT/r]