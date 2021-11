Apple Menuntut Perusahaan Israel di balik Spyware Pegasus

IslamTimes - Apple menggugat NSO Group atas spyware Pegasus yang secara khusus menargetkan iPhone, dan berusaha untuk secara permanen memblokir perusahaan yang berbasis di Zionis Israel itu agar tidak menggunakan perangkat, perangkat lunak, atau layanan Apple apa pun.

“Aktor yang disponsori negara seperti NSO Group menghabiskan jutaan dolar untuk teknologi pengawasan canggih tanpa akuntabilitas yang efektif. Itu perlu diubah,” Craig Federighi, wakil presiden senior Rekayasa Perangkat Lunak Apple, mengatakan pada hari Selasa (23/11), mengumumkan gugatan tersebut.Keluhan tersebut diajukan di pengadilan federal di San Jose, California dan memberikan "informasi baru" tentang bagaimana NSO menginfeksi ribuan iPhone dengan spyware Pegasus-nya, menggunakan eksploitasi yang disebut FORCEDENTRY yang sejak itu telah ditambal.Selain larangan yang diberlakukan oleh pengadilan untuk mengakses produk dan layanan Apple, perusahaan tersebut mencari “ganti rugi atas pelanggaran mencolok NSO Group terhadap undang-undang federal dan negara bagian AS, yang timbul dari upayanya untuk menargetkan dan menyerang Apple dan penggunanya.”CitizenLab, pakaian hak digital di University of Toronto di Kanada mengungkapkan pada bulan September bahwa NSO telah mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi iOS Apple untuk menginstal Pegasus pada ribuan iPhone di seluruh dunia - menargetkan pembangkang, aktivis hak asasi manusia, jurnalis dan politisi, di antara yang lain.Raksasa perangkat lunak yang telah melihat malware komersial yang menargetkan penggunanya harus melihat ini sebagai template untuk memaksakan konsekuensi pada industri predator ini."Bisnis" pelanggaran hak asasi manusia sebagai layanan harus diberantas—sebelum berkembang .https://t.co/k1McmDv4Dm pic.twitter.com/EagB3FLjI8 — Edward Snowden (@Snowden) 23 November 2021Keberadaan Pegasus terungkap awal tahun ini.Selain Zionis Israel, pemerintah Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Rwanda, Arab Saudi, Hongaria, India, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah dituduh menggunakannya.Karena pengungkapan tersebut, NSO ditambahkan ke daftar hitam pemerintah AS pada bulan Oktober, memotong aksesnya ke investor Amerika.Saat ini menghadapi default $ 500 juta setelah peringkat kreditnya diturunkan pada hari Senin.[IT/r]