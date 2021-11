Iran Tidak Pernah Meninggalkan JCPOA, AS yang Lakukan, Jubir Iran Mengingatkan Pejabat Washington

Saeed Khatibzadeh- Spokesman of the Iranian Foreign Ministry

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menolak pernyataan pejabat AS tentang "sam-sama kembali" ke kesepakatan nuklir 2015, mencatat bahwa Tehran, tidak seperti Washington, tidak pernah meninggalkan JCPOA.

"AS masih memproduksi berita palsu," tulis Khatibzadeh dalam sebuah posting di Twitter pada hari Selasa (23/11). “Mengatur operasi foto untuk menjual narasi palsu tentang perlunya “kembali bersama ke JCPOA” tidak mengubah kenyataan bahwa tidak seperti AS, Iran tidak pernah meninggalkan kesepakatan.”Menekankan perlunya perubahan dalam perilaku AS, juru bicara itu menambahkan, “Putaran tidak akan membawa AS ke mana pun. Keputusan yang bijaksana—seperti mengakhiri kegagalan maksimal—mungkin saja.”Amerika Serikat secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir multilateral, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aks Bersama (JCPOA), pada 2018 meskipun Iran sepenuhnya mematuhi upaya nuklirnya, seperti yang berulang kali disertifikasi oleh badan nuklir PBB.AS kemudian melancarkan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang secara praktis merampas semua manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.Iran sepenuhnya menghormati kewajiban nuklirnya selama satu tahun penuh, setelah itu memutuskan untuk meningkatkan kerja nuklirnya sebagai "tindakan perbaikan" hukum terhadap pelanggaran AS terhadap kesepakatan dan kegagalan hina di pihak penandatangan lainnya, E3 di tertentu, untuk melindungi manfaatnya.Duta Iran dan P4+1 – Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan China – diperkirakan akan mengadakan diskusi putaran ketujuh di Wina pada 29 November.Negosiasi dihentikan pada bulan Juni, ketika Iran mengadakan pemilihan presidennya.Sejak itu, pemerintahan baru Iran telah meninjau rincian enam putaran diskusi yang diadakan di bawah pemerintahan sebelumnya.Pemerintah AS Joe Biden telah mengatakan bersedia untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu, tetapi telah menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan beberapa sanksi sebagai alat tekanan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum membalikkan langkah-langkah perbaikannya.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan awal bulan ini bahwa Tehran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA dapat mencapai "kesepakatan yang baik dalam waktu singkat" hanya dalam kasus pendekatan "serius dan positif" untuk pembicaraan yang akan datang.“Republik Islam tidak berniat untuk terjebak dalam kebuntuan yang tersisa dari negosiasi sebelumnya… Saya percaya bahwa jika pihak yang berlawanan masuk ke Wina (pembicaraan) dengan pendekatan yang serius dan positif, akan mungkin untuk mencapai kesepakatan yang baik di waktu yang singkat,” kata Amirabdollahian dalam sebuah posting di Instagram.[IT/r]