Tentara Inggris Alihkan Pangkalan Pelatihan Utama dari Kanada ke Oman dalam Langkah yang Dianggap Bermusuhan dengan Iran

IslamTimes - Angkatan Darat Inggris memiliki pangkalan besar di provinsi Alberta Kanada sejak 1972. Pangkalan Suffield menjadi semakin penting ketika Angkatan Darat Inggris menarik sumber daya dari Jerman setelah berakhirnya Perang Dingin.

Menteri Pertahanan, Ben Wallace, diperkirakan akan mengumumkan bahwa Angkatan Darat Inggris akan berhenti dari pangkalan pelatihan utamanya di luar negeri, di Kanada, dan akan memindahkan lebih dari 1.000 tank dan helikopter ke pangkalan baru di Oman.Editor pertahanan Daily Telegraph Dominic Nicholls menulis: “Sumber pertahanan mengatakan pergeseran ke Teluk akan memungkinkan pasukan Inggris untuk menempatkan perangkat keras lebih dekat ke sekutu seperti Ukraina dan Bahrain, dan ke musuh potensial seperti Iran.”Unit Pelatihan Angkatan Darat Inggris Suffield (BATUS) di Alberta telah ada sejak 1972 dan memungkinkan infanteri dan artileri mekanis untuk berlatih di pangkalan seluas 1.600 mil persegi di dekat kota Medicine Hat.Ini merupakan pukulan besar bagi Suffield/Medicine Hat. ️https://t.co/pVCiXSKabZ — K. Benzene (@doctorbenzene) 24 November 2021Pangkalan BATUS semakin penting selama akhir 1990-an dan dalam 20 tahun terakhir ketika Angkatan Darat Inggris secara bertahap menutup pangkalannya di Jerman, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya sejak Perang Dunia Kedua.Tetapi Kementerian Pertahanan dilaporkan merasa pangkalan itu terlalu jauh dari Eropa dan Timur Tengah dan sedang berusaha untuk pindah ke pangkalan baru yang dekat dengan pelabuhan Duqm di Oman.Pada tahun 2019 Inggris dan Oman menandatangani perjanjian yang memungkinkan Angkatan Laut Kerajaan untuk menambatkan kapal, termasuk kapal induk baru HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales, di Duqm.Duqm berada di Laut Arab, 200 mil selatan ibukota Oman, Muscat dan 300 mil dari Selat Hormuz, tetapi keputusan untuk mendirikan pangkalan Angkatan Darat Inggris yang besar dalam jangkauan Iran pasti akan diterima dengan buruk di Tehran, yang sudah terasa di bawah kendali. ancaman AS dan Zionis Israel.Inggris telah mendirikan Pangkalan Dukungan Logistik Gabungan di pelabuhan Duqm, dan perusahaan pembuat kapal dan perbaikan Inggris Babcock telah menyewa selama 37 tahun di sana.Oman adalah protektorat Inggris antara tahun 1891 dan 1970 ketika memperoleh kemerdekaan tetapi tetap menjadi sekutu dekat London sejak saat itu.Pangkalan Dukungan Logistik Gabungan Inggris adalah pangkalan militer yang terletak di dalam Pelabuhan Al Duqm & Drydock Duqm, Oman.Sebagai pangkalan militer luar negeri Inggris, digunakan untuk memfasilitasi penyebaran Angkatan Bersenjata Inggris di Teluk Persia dan Samudra Hindia. https://t.co/UocBfjGGoT — Nino Brodin (@Orgetorix) 23 November 2021Sultan Qabus, yang dididik di Inggris, memerintah Oman dari tahun 1970 hingga kematiannya tahun lalu dan digantikan oleh sepupunya Haitham, yang juga bersekolah dan universitas di Inggris.The Economist menggambarkan Sultan Haitham, 66, sebagai “berpandangan ke luar dan berorientasi Barat.”Sultan Qabus adalah teman baik Iran tetapi sepupunya telah memindahkan Oman dari Iran dan lebih dekat ke Arab Saudi, yang sedang berperang proksi dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran di negara tetangga Yaman.Konfirmasi kepindahan ke Oman akan dimasukkan dalam pengumuman yang lebih luas oleh Kementerian Pertahanan tentang peran Angkatan Darat Inggris, termasuk menyempurnakan peran yang tepat dari Resimen Ranger baru, yang dibentuk pada bulan Maret.The Telegraph melaporkan Rangers akan meniru Baret Hijau AS, unit pasukan khusus elit yang berbasis di Fort Bragg, North Carolina.[IT/r]