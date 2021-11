Komandan AL IRGC: Iran Tidak Mengizinkan Musuh Masuk ke Perairan Teritorial

IslamTimes - Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Angkatan Laut Laksamana Alireza Tangsiri memperingatkan musuh bahwa pasukan angkatan laut Iran sepenuhnya siap untuk memblokir setiap upaya penetrasi ke perairan teritorial Iran.

Laksamana Tangsiri membuat pernyataan saat berpidato pada upacara peresmian Pangkalan Angkatan Laut Imam Ali (as) yang diadakan di kota selatan Chabahar.“Musuh mengejar benih perselisihan dan penetrasi di tanah kami, tetapi kami mempertahankan persatuan, solidaritas, dan kekuatan kami, tidak meninggalkan satu titik pun untuk penetrasi musuh,” kata komandan Angkatan Laut IRGC."Iran Islam, adalah negara seluruh rakyat Iran, dan kita perlu membela negara ini di mana keluarga kita kuat, dalam konfrontasi dan perlawanan terhadap mereka yang berniat mengganggu keamanan negara kita," tambahnya.Dalam sambutan yang relevan pada hari Senin, Laksamana Tangsiri menegaskan bahwa pasukan Angkatan Laut telah bersumpah untuk tidak mengizinkan musuh memasuki atau melanggar perairan teritorial Iran.Mengacu pada pertemuan baru-baru ini antara pasukan Iran dan AS di perairan Selatan Iran, dia mengatakan bahwa pasukan angkatan laut IRGC melawan dua kapal AS dengan (hanya) 3 kapal untuk mencegah mereka mencuri minyak negara itu.Dalam sambutan yang relevan pada hari Minggu, Laksamana Tangsiri menggarisbawahi bahwa pasukan Iran telah menampar Amerika 9 kali selama konfrontasi di Teluk Persia, termasuk enam dalam 18 bulan terakhir.Laksamana Muda Tangsiri membuat pernyataan pada pertemuan mahasiswa Basij di bekas kompleks kedutaan AS di Tehran sambil mengacu pada periode sejak pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Laksamana mengatakan Angkatan Laut IRGC telah mengalami 9 kematian dalam konfrontasi melawan AS di Teluk Persia, "dan terima kasih Tuhan, kami telah memberi mereka 9 tamparan yang tak terlupakan, itu adalah satu untuk setiap martir kami yang telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran langsung melawan Amerika, beberapa di antaranya belum diungkapkan ke media untuk pertimbangan tertentu"."Mereka telah menyadari keunggulan Republik Islam di laut," tambahnya. Komandan Angkatan Laut IRGC juga menunjukkan bahwa enam dari kekalahan ini telah diderita oleh Amerika dalam satu setengah tahun.Dia mengutip intervensi Angkatan Laut IRGC bulan lalu untuk mencegah pasukan AS mencuri kargo minyak Iran di Laut Oman dalam operasi dramatis yang melibatkan pasukan Iran yang meluncur ke dek kapal, menyebutnya sebagai tamparan terbaru.“Kapal tanker itu membawa minyak Iran, tetapi dengan dukungan Amerika, kapal itu menolak mengirimkan kargonya ke negara kita; Tentu saja, ini adalah kapal kedua yang kami sita dan yang sebelumnya tidak dilaporkan,” kata komandan Angkatan Laut IRGC.Enam kapal cepat Iran dan dua kapal kemudian dikirim ke tempat kejadian, memperingatkan sebuah helikopter AS yang menembakkan sekam saat melarikan diri, mengira itu mungkin ditargetkan oleh rudal Iran, kata Laksamana Tangsiri.[IT/r]