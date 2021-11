Delegasi Iran Tiba di Irak Terkait Kasus Teror Jenderal Suleimani

IslamTimes - Sumber Irak melaporkan bahwa delegasi yudisial dari Iran telah tiba di Baghdad untuk menyelidiki kasus pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Letnan Jenderal Suleimani dan Komandan PMU Irak Abu Mahdi al-Muhandis.

Tujuan kunjungan delegasi Iran ke Baghdad adalah untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Martir Letnan Jenderal Suleimani dan Komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak yang juga dikenal sebagai Hashd al-Sha’abi.Setibanya delegasi Iran ke ibukota Irak, Baghdad, Ketua Dewan Kehakiman Tertinggi Irak Faiq Zidan bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan delegasi Iran yang berkunjung, Al-Ahad News melaporkan.Kunjungan delegasi Iran ke Bagdad tersebut dilakukan sebagaimana yang sebelumnya telah ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian pada pertemuan Komite Khusus untuk kasus hukum dan penuntutan internasional mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Martir Letnan Jenderal Qassem Suleimani dan rekannya untuk mengejar kasus tersebut. kasus dan membawa mereka ke pengadilan.Saat memperingati nama dan ingatan martir jenderal top Iran Suleimani, seorang pahlawan anti-teror nasional dan internasional, menteri luar negeri Iran telah menekankan peran kunci pejabat dan pemerintah AS dalam melakukan kejahatan yang tak termaafkan ini.Dalam kunjungannya ke Baghdad pada September, Hossein Amir-Abdollahian telah menegaskan kembali bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas pembunuhan jenderal top Iran Martir Suleimani dan harus dihukum karena tindakan kejinya.Mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Martir Letnan Jenderal Suleimani dan Komandan Kedua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis dan rekan-rekan mereka dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020, di atas perintah mantan Presiden AS Donald Trump.Menyusul tindakan kriminal yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, Parlemen Irak menyetujui rencana untuk mengusir pasukan asing dari negara tersebut.[IT/r]