Laporan: Entitas Zionis Khawatir AS Akan Menyelesaikan 'Kurang Lebih Sedikit' Kesepakatan Nuklir Iran  

IslamTimes - Entitas Zionis khawatir Amerika Serikat akan menerima perjanjian nuklir “kurang sedikit” dengan Iran, seorang pejabat senior Zionis Israel mengatakan kepada Wall Street Journal pada hari Rabu (24/11), menjelang dimulainya kembali negosiasi minggu depan di Wina.

“Zionis Israel sangat prihatin bahwa AS sedang menyiapkan panggung untuk apa yang mereka sebut perjanjian ‘kurang sedikit’,” kata pejabat senior Zionis Israel, yang berbicara dengan syarat anonim.“Perjanjian seperti itu akan merugikan dan hanya akan menguntungkan rezim Iran.”"Kesepakatan seperti itu akan meyakinkan publik Iran dan negara-negara di kawasan itu bahwa pemerasan nuklir berhasil," tambah pejabat itu.“Sepertinya AS mungkin memberi Iran kesepakatan murah.” Tel Aviv, yang menentang keras kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh mantan presiden AS Barack Obama, telah melancarkan kampanye sabotase yang dilaporkan terhadap Iran dan mengancam aksi militer.Pada hari Selasa (23/11), Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mengindikasikan bahwa rezim Zionis siap untuk memutuskan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya untuk mengambil tindakan terhadap Iran, “jika diperlukan.”Iran akan kembali ke pembicaraan di Wina dengan kekuatan dunia setelah jeda lima bulan setelah pemilihan Presiden, Ebrahim Raisi.Rafael Grossi, direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan pada pertemuan triwulanan dewan badan bahwa pembicaraan yang dia adakan di Tehran pada hari Selasa "tidak meyakinkan" meskipun "konstruktif."Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, mengatakan kepada televisi Iran timnya "berusaha sampai saat terakhir" tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.[IT/r]