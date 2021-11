Iran Menolak Klaim Antagonis Bahrain sebagai Tidak Berdasar

Saeed Kahtibzadeh, Iranian Foreign Ministry Spokesman

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri di sini pada hari Rabu (24/11) menolak klaim pejabat Bahrain yang tidak berdasar tentang hubungan senjata yang ditemukan dari Iran.

Said Khatibzadeh bereaksi terhadap deklarasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Bahrain, menolak klaim apa pun oleh pejabat Manama tentang hubungan dengan Iran tentang senjata dan bahan peledak yang ditemukan sebagai hal yang tidak berdasar.“Klaim kosong dan tidak berdasar seperti itu oleh pejabat Bahrain bersamaan dengan Konferensi Manama, yang diubah menjadi tribun melawan Iran, menunjukkan kurangnya pemahaman Bahrain tentang masalah regional,” tegas juru bicara kementerian luar negeri.Khatibzadeh menambahkan bahwa Bahrain lebih memilih hubungannya dengan rezim Zionis yang tidak sah daripada memiliki hubungan baik dengan rakyatnya sendiri dan menolak untuk tunduk pada tuntutan sipil mereka yang benar.Juru bicara Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa Bahrain tidak dapat dengan tuduhan palsu seperti itu menyembunyikan masalah internal dan internasionalnya.Dalam berita terkait, Tavakkol Habizadeh, kepala Pusat Hukum dan Internasional Kantor Presiden telah mengumumkan bahwa Mahkamah Internasional telah menolak pembelaan Bahrain atas penyitaan yang bermotif politik dan ilegal atas saham Melli Bank of Iran dan Saderat Bank of Iran, dianggap melanggar perjanjian bilateral, dan menghukum pemerintah itu untuk membayar denda lebih dari 200 juta euro kepada kedua bank tersebut.[IT/r]