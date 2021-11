Iran: AS Harus Menjamin Tidak Akan Meninggalkan Kesepakatan Nuklir Lagi

IslamTimes- Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam panggilan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada hari Jumat ketika Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), berencana untuk melanjutkan pembicaraan di ibukota Austria Wina pada hari Senin tentang penghapusan sanksi AS.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Amerika Serikat harus memberikan jaminan "serius dan memadai" bahwa mereka tidak akan pernah lagi secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir penting tahun 2015.Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam panggilan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada hari Jumat ketika Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), berencana untuk melanjutkan pembicaraan di ibukota Austria Wina pada hari Senin tentang penghapusan sanksi AS."Harus ada jaminan serius dan cukup bahwa AS yang tidak dapat dipercaya tidak akan meninggalkan JCPOA lagi," tegasnya.Menunjuk pada perilaku kontradiktif Amerika Serikat dan kurangnya konsistensi antara kata-kata dan tindakannya, diplomat top Iran mengatakan Gedung Putih dalam beberapa pekan terakhir memberlakukan sanksi baru terhadap entitas dan individu Iran sambil mengumumkan kesiapan untuk bergabung kembali dengan JCPOA."Oleh karena itu, semua dalam praktik harus menyaksikan kemauan dan tindakan serius untuk mencabut sanksi [terhadap Teheran] sepenuhnya," kata Amir-Abdollahian.Awal bulan ini, Departemen Keuangan AS menempatkan enam orang Iran dan satu institusi dalam daftar sanksi Washington dengan dalih mencoba mempengaruhi pemilihan presiden AS 2020.(IT/TGM)