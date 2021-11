Pembaruan Omicron WHO: Apa yang Kita Ketahui dan Apa yang Tidak Kita Ketahui

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia merilis pada Senin (29/11) pagi pembaruan tentang apa yang kita ketahui dan tidak ketahui tentang Omicron.

Dikatakan bahwa para ilmuwan sangat berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis virus corona B.1.1.529 yang telah mendorong larangan perjalanan internasional.Belum jelas apakah Omicron lebih menular dibandingkan varian lain, termasuk Delta, menurut WHO.“Omicron adalah varian yang sangat berbeda dengan jumlah mutasi yang tinggi, termasuk 26-32 pada lonjakan, beberapa di antaranya mengkhawatirkan dan mungkin terkait dengan potensi pelepasan kekebalan dan penularan yang lebih tinggi.Namun, masih ada ketidakpastian yang cukup besar, ”kata pembaruan itu “Bergantung pada karakteristik ini, mungkin ada lonjakan COVID-19 di masa depan, yang dapat memiliki konsekuensi parah, tergantung pada sejumlah faktor termasuk di mana lonjakan dapat terjadi. Risiko global secara keseluruhan terkait dengan VOC Omicron baru dinilai sangat tinggi,” tambahnya.Sebelumnya pada hari Jumat, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian, bernama Omicron, atas saran dari Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus (TAG-VE).Itu memiliki sejumlah besar mutasi, dan bukti awal menunjukkan peningkatan risiko infeksi ulang, kata WHO. Ini pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November, dan juga telah diidentifikasi di Botswana, Belgia, Hong Kong dan Zionis Israel.Sejumlah negara di seluruh dunia kini telah memutuskan untuk melarang atau membatasi perjalanan ke dan dari Afrika bagian selatan. [IT/r]