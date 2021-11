Saat Pembicaraan Nuklir Iran Dilanjutkan, Akankah Israel Menggunakan Opsi Militer?

IslamTimes - AS dan sekutu Eropanya diperkirakan akan menekan Republik Islam dalam putaran baru pembicaraan yang dimulai di Wina pada hari Senin (29/11).

Mereka akan mencoba memecahkan kebuntuan melalui langkah-langkah ekonomi dan diplomatik tetapi jika itu gagal, apakah mereka akan menyerah pada Zionis Israel yang mendorong garis keras terhadap Tehran?Setelah enam bulan tanpa kemajuan, Amerika Serikat dan sekutunya akan bertemu di Wina di kemudian hari untuk pembicaraan putaran baru dengan Iran mengenai program nuklirnya.Pada tahun 2018, Washington meninggalkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), kesepakatan 2015 di mana Tehran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi barat.Di bawah pemerintahan Biden, AS telah melanjutkan diskusi dengan Iran tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil.Sementara itu, laporan Israel, mengutip sumber-sumber intelijen Inggris, mengklaim bahwa Republik Islam telah membuat kemajuan yang signifikan "dalam pencarian bom atom", menunjukkan Tehran hanya satu bulan lagi untuk mencapai tujuan itu.Dr Raz Zimmt, seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional Israel dan salah satu pakar terkemuka bangsa di Iran, mengatakan negosiasi Wina "tidak mungkin" mengarah pada terobosan apa pun."Negosiasi akan digunakan [oleh Iran] untuk menunjukkan posisi garis keras mereka. Ini juga akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa jalan yang akan mereka ambil akan berbeda dari yang diambil oleh pemerintahan Iran sebelumnya" .Presiden baru Republik Islam, Ebrahim Raisi, telah menyatakan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mundur dalam pembicaraan nuklir dengan negara-negara besar.Dan AS dan sekutunya sekarang takut bahwa negosiasi mungkin digunakan oleh Iran untuk mengulur waktu, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh para pemimpin dunia.Zionis Israel juga mengikuti perkembangan dengan sangat prihatin. Di masa lalu, para pejabat Israel menekankan bahwa bom nuklir di tangan Iran akan menimbulkan ancaman eksistensial bagi negara Yahudi, tuduhan yang dibantah oleh Republik Islam.Dan sekarang, ketakutannya adalah, kata Zimmt, bahwa sanksi yang dikenakan pada Tehran akan dicabut, dengan negara adidaya tidak mendapatkan imbalan apa pun.Untuk mencegah hal itu terjadi Israel dan AS sudah mulai meningkatkan retorika mereka.Pekan lalu, dalam sebuah wawancara dengan majalah TIME, Komandan Pusat Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Kenneth McKenzie menyatakan bahwa Washington telah menyiapkan "berbagai rencana" untuk mencegah Iran memperoleh bom nuklir, termasuk opsi militer.Komentar serupa juga telah dibuat oleh sejumlah pejabat Zionis Israel, termasuk Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Pertahanan Benny Gantz, yang bersumpah untuk bertindak melawan Iran jika perlu.Tapi Zimmt mengatakan ancaman Zionis Israel dan Amerika baru-baru ini hanya dirancang untuk menunjukkan "keprihatinan dari kemajuan yang dibuat Iran", dan untuk meyakinkan Iran untuk mengekang pencarian mereka akan senjata nuklir."Jika Iran terus berupaya mencapai ambang batas nuklir, saya tidak dapat mengesampingkan bahwa Israel tidak akan menggunakan opsi militer. Tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, dan itu tidak akan terjadi selama ada alternatif lain seperti tekanan ekonomi dan diplomatik di atas meja".Para pejabat Israel berencana untuk menerapkan tekanan itu di Eropa. Menteri Luar Negeri Yair Lapid saat ini mengunjungi London dan kemudian akan menuju ke Paris, di mana ia akan mencoba meyakinkan para pemimpin untuk bekerja keras terhadap Iran dan program nuklirnya.Zimmt, bagaimanapun, mengatakan dia ragu Israel memiliki suara vis-a-vis Eropa."Orang-orang Eropa akan mencoba mendorong untuk kembali ke perjanjian JCPOA. Jika itu tidak berhasil, mereka mungkin menjadi lebih cenderung untuk mendengarkan Israel dan bekerja sama dengannya. Tapi itu hanya akan terjadi jika mereka gagal meyakinkan Iran melalui jalur diplomatik".