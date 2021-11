Iran: Cabut Sanksi atau Tidak Kembali ke Kesepakatan Nuklir

IslamTimes - Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada cara untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 kecuali semua sanksi terhadap Tehran dicabut, ketika pembicaraan dimulai di Wina dalam upaya untuk memulihkan kesepakatan.

Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada cara untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 kecuali semua sanksi terhadap Tehran dicabut, ketika pembicaraan dimulai di Wina dalam upaya untuk memulihkan kesepakatan.Perwakilan Iran berkumpul di Wina pada hari Senin (29/11) dengan orang-orang dari China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris untuk membahas menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump pada 2018 – tetapi harapan untuk setiap terobosan besar tampak tipis.Dalam sebuah pernyataan sebelum pembicaraan dimulai, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi jika ada upaya untuk menyelamatkan perjanjian yang ditinggalkan Washington secara tiba-tiba tiga tahun lalu.Kembalinya AS ke kesepakatan nuklir tidak akan ada artinya tanpa jaminan untuk mencegah terulangnya pengalaman pahit masa lalu.“Meskipun pembentukan pemerintahan baru di Amerika Serikat, tidak hanya sanksi ilegal dan sepihak tetap berlaku, tetapi kebijakan menjatuhkan sanksi terhadap Iran terus ada,” kata Amir-Abdollahian, menambahkan bahwa Iran bertindak “dengan itikad baik.”Dia mempertanyakan apakah pemerintahan Presiden Joe Biden "benar-benar bertekad" untuk melaksanakan kewajibannya dan siap untuk "meninggalkan kebijakan masa lalu yang gagal" dari pemerintahan sebelumnya.Utusan AS, Robert Malley, sebelumnya mengutuk Iran karena berusaha "membangun lebih banyak pengaruh dan kemudian kembali dan mengatakan mereka menginginkan sesuatu yang lebih baik "selama negosiasi, memperingatkan bahwa taktik mereka "tidak akan berhasil."Malley memperingatkan Tehran bahwa, jika pembicaraan gagal, AS siap untuk meningkatkan tekanan pada negara itu untuk mencegah peningkatan aktivitas nuklir.Sejak 2018, Iran telah memperkaya uranium ke tingkat yang melanggar pembatasan yang diberlakukan oleh kesepakatan JCPOA.Perwakilan tetap Rusia di perundingan, Mikhail Ulyanov, memberikan nada yang lebih positif pada hari Senin (29/11), mengatakan dia “sangat optimis” kesepakatan dapat dicapai, tetapi dia mengakui Moskow “sepenuhnya menyadari semua masalah” yang dihadapi para negosiator.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menyatakan pada konferensi pers bahwa putaran pembicaraan ini adalah "kesempatan terakhir" bagi Iran untuk menyetujui kesepakatan nuklir.Tidak mengesampingkan apa pun jika Iran menolak untuk menandatangani perjanjian baru, Truss mengatakan Inggris berkomitmen untuk bekerja keras untuk mencegah rezim Iran mendapatkan senjata nuklir.[IT/r]