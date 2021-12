Varian Omicron COVID-19 Baru Ditemukan di 10 Negara Bagian  AS

IslamTimes - Varian virus corona omicron baru yang sangat mudah menular telah ditemukan di setidaknya 10 negara bagian baru di Amerika, sebuah tanda bahwa virus itu menyebar dengan cepat ke seluruh negeri.

Omicron telah ditemukan di negara bagian Maryland, Utah, Missouri, Pennsylvania, New York, Colorado, Minnesota, California, Hawaii dan Nebraska, kata laporan pada hari Jumat (3/12).Sebagian besar negara bagian ini telah menemukan kasus varian virus corona di antara pasien yang divaksinasi lengkap dan mengalami gejala ringan, sementara beberapa melaporkan kasus dengan orang yang tidak divaksinasi.Pejabat AS khawatir bahwa varian baru juga akan ditemukan di negara bagian lain.Kasus pertama ditemukan pada hari Rabu (1/12) di San Francisco, di mana pasien telah kembali dari Afrika Selatan beberapa hari sebelum varian omicron ditemukan di sana.Kasus kedua ditemukan di Minnesota, tetapi pasien baru saja bepergian ke New York. Pasien mengalami gejala pada 22 November, seminggu sebelum larangan perjalanan berlaku, membuktikan bahwa penyakit itu sudah ada di Amerika.Penemuan ini memicu ketakutan di seluruh negeri atas dampak varian Omicron, yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan bulan lalu dan sejak itu menyebar ke setidaknya dua lusin negara.Para ilmuwan masih bekerja untuk menjawab banyak pertanyaan tentang varian baru, termasuk seberapa menularnya dan seberapa efektif vaksin melawannya.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjuk Omicron sebagai "varian yang menjadi perhatian," memperingatkan bahwa jenis baru menimbulkan risiko global yang "sangat tinggi".Gedung Putih berencana mengumumkan aturan pengujian yang lebih ketat untuk pengunjung internasional.Maskapai di AS diperintahkan untuk mengungkapkan nama penumpang dan informasi lain tentang mereka yang baru-baru ini berada di delapan negara Afrika selatan, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.Kepala penasihat medis Gedung Putih Anthony Fauci mendesak warga Amerika untuk mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19.Pada hari Kamis (2/12), Presiden Joe Biden mengumumkan rencananya untuk memerangi varian virus corona Omicron dan Delta selama musim dingin, sambil memperingatkan bahwa infeksi akan meningkat pada musim dingin ini.Di antara langkah-langkah tersebut adalah pengujian COVID-19 di rumah yang gratis dan didanai oleh perusahaan asuransi dan persyaratan baru untuk pelancong internasional. [IT/r]