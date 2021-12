Ketegangan AS-Rusia Meningkat, Biden Ancam Rusia

IslamTimes - Presiden AS Biden mengancam Rusia dengan mengatakan bahwa inisiatif baru yang datang dari pemerintahannya dimaksudkan untuk mencegah agresi Rusia.

Menurut Sputnik, Selama beberapa minggu terakhir, ketegangan tetap tinggi antara AS dan Rusia karena otoritas Amerika menuduh Moskow meletakkan dasar bagi kemungkinan invasi ke negara tetangga Ukraina. Kremlin telah berulang kali menolak klaim yang tidak berdasar.Laporan intel AS yang baru muncul menuduh Rusia merencanakan "serangan multi-front" terhadap Ukraina sekitar tahun depan, tuduhan yang menandai klaim terbaru yang disematkan ke Kremlin di tengah ketegangan yang meningkat selama berminggu-minggu.Sebuah sumber tak dikenal dengan pengetahuan tentang informasi sensitif yang dituduhkan kepada outlet itu bahwa pasukan Rusia akan menjadi “dua kali lipat dari apa yang kita lihat musim semi lalu selama latihan cepat Rusia di dekat perbatasan Ukraina”.Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada 30 November bahwa NATO mengumpulkan sejumlah besar peralatan militer di perbatasan Rusia.Lavrov juga mencatat bahwa Moskow tidak dapat mengesampingkan kemungkinan Kyiv melakukan semacam "usaha militer," yang akan menimbulkan ancaman bagi Rusia.“Presiden Putin berbicara tentang ini pada 18 November… dia menekankan bahwa kita tidak membutuhkan konflik tetapi jika Barat tidak dapat menahan Ukraina, tetapi, sebaliknya, mendorongnya, tentu saja, kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan kami,” kata Lavrov.Dia menambahkan bahwa untuk sementara “Barat telah memprovokasi Ukraina – dan bukan hanya Ukraina” – untuk mengambil “tindakan anti-Rusia.”Presiden Rusia Vladimir Putin juga berbicara pada 30 November, mengungkapkan keprihatinan Moskow tentang latihan militer yang berlangsung di dekat perbatasan Rusia, termasuk latihan militer yang belum dijadwalkan.“Rusia juga mengalami kekhawatiran tertentu tentang fakta bahwa latihan skala besar sedang dilakukan di dekat perbatasannya, termasuk yang tidak direncanakan, seperti yang terjadi baru-baru ini di Laut Hitam,” kata Putin di Forum Investasi Modal VTB “Russia Calling! ”Menyusul ketegangan baru-baru ini antara Rusia dan AS, Joe Biden pada 3 Desember berjanji untuk membuatnya “sangat, sangat sulit” bagi Vladimir Putin dari Rusia untuk mengambil tindakan militer di Ukraina dan mengatakan inisiatif baru yang datang dari pemerintahannya dimaksudkan untuk mencegah agresi Rusia.Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa lebih dari 50 pesawat pengintai NATO dan drone terdeteksi di dekat perbatasan negara setiap minggu. Mengatasi tuduhan Moskow “meningkatkan” situasi di perbatasan Ukraina, kementerian menggarisbawahi bahwa tindakan Rusia “bersifat murni defensif.” [IT/r]