China Rilis Laporan tentang Penyakit Sistem Politik Amerika Sebelum KTT Demokrasi yang Diselenggarakan AS

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China merilis sebuah laporan pada hari Minggu (5/12) yang menggarisbawahi disfungsi demokrasi AS menjelang apa yang disebut "KTT untuk Demokrasi", yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat akhir bulan ini dan memasukkan Taiwan tetapi bukan China dalam daftar undangan negara.

“Selama bertahun-tahun, demokrasi di AS menjadi terasing dan merosot, dan semakin menyimpang dari esensi demokrasi dan desain aslinya. Masalah seperti politik uang, politik identitas, perselisihan antar partai politik, polarisasi politik, perpecahan sosial, ras ketegangan, dan kesenjangan kekayaan menjadi lebih akut. Semua ini telah melemahkan fungsi demokrasi di AS", kata laporan kementerian itu.Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa demokrasi AS memiliki tiga penyakit utama yang meliputi sistem yang penuh dengan masalah yang mendalam, praktik demokrasi AS yang kacau balau dan konsekuensi bencana dari model demokrasi AS jika diterapkan di negara lain.Menurut kementerian, masalah terbesar yang dihadapi AS dengan model demokrasinya sendiri adalah bahwa dia sering menggunakan demokrasi sebagai pembenaran untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang menyebabkan lebih banyak masalah."Apa yang sekarang penting bagi AS adalah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memastikan hak-hak demokrasi rakyatnya dan memperbaiki sistem demokrasinya daripada menempatkan terlalu banyak penekanan pada demokrasi prosedural atau formal dengan mengorbankan demokrasi substantif dan hasilnya", laporan itu menyimpulkan.Kementerian menekankan komunitas internasional harus bersatu dan memerangi masalah lain yang lebih signifikan seperti pandemi COVID-19 dan krisis iklim.Washington mengundang 110 negara untuk berpartisipasi dalam KTT dengan China, Rusia, Arab Saudi, dan selusin negara lain yang tidak diundang. Yang paling menarik perhatian adalah dimasukkannya Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi yang memisahkan diri, dalam daftar negara yang diundang, sesuatu yang dikecam Beijing sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Satu China.KTT akan diadakan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden pada 9 dan 10 Desember dan akan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara demokrasi dan peluang mereka. [IT/r]