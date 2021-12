Ledakan Dilaporkan Terdengar Di Dalam Pangkalan Militer AS di Homs Timur, Suriah

IslamTimes - Damaskus sebelumnya menyebut pangkalan itu "tempat perlindungan bagi teroris di wilayah itu", dengan mengatakan bahwa militan anti-pemerintah mendapatkan senjata mereka di sana.

Beberapa ledakan terdengar di dalam pangkalan militer AS di daerah At-Tanf, yang terletak di Provinsi Homs, dekat perbatasan Irak, TV pemerintah Suriah melaporkan pada hari Minggu (5/12). Pada saat yang sama, penyiar Al-Arabiya melaporkan bahwa beberapa serangan yang menargetkan pangkalan dilakukan di daerah tersebut.Militer Amerika belum mengomentari laporan sejauh ini.Bulan lalu, NYT melaporkan bahwa pangkalan itu menjadi sasaran "drone bunuh diri" pada Oktober, menuduh bahwa serangan itu dikoordinasikan oleh Tehran.Pangkalan gurun, yang terletak di sepanjang jalan raya M2 Baghdad-Damaskus, telah dikuasai oleh pasukan Amerika sejak 2016. Saat itu, digunakan untuk melatih pasukan oposisi yang didukung AS, berperang melawan pemerintah Presiden Assad.Pasukan Amerika beroperasi di wilayah Suriah tanpa persetujuan atau otorisasi dari PBB. Damaskus telah berulang kali menggarisbawahi bahwa kehadiran pasukan AS di Suriah adalah ilegal karena mereka tidak pernah diundang untuk ditempatkan. [IT/r]