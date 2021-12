Survei Menunjukkan: Keyakinan Warga Amerika pada Militer AS Terus Menurun

IslamTimes - Orang Amerika tampaknya kehilangan kepercayaan di beberapa lembaga AS, termasuk militer AS, penegakan hukum, kantor presiden, dan Mahkamah Agung Amerika Serikat, menurut jajak pendapat yang dilakukan dari 25 Oktober hingga 7 November oleh tim bipartisan dengan Penelitian Beacon dan Shaw dan Penelitian Perusahaan.

Kepercayaan publik terhadap militer terus menurun, menurut survei yang diterbitkan minggu ini oleh Yayasan dan Institut Kepresidenan Ronald Reagan.Menurut survei tersebut, hanya 45% dari orang Amerika yang disurvei memiliki kepercayaan "besar" pada militer, dengan penurunan 11% sejak Februari dan penurunan 25% sejak 2018, tahun pertama jajak pendapat organisasi nirlaba.Sementara itu, 33% orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka memiliki "kepercayaan" pada militer, menghasilkan kenaikan 6% sejak Februari, dan peningkatan 10% sejak 2018.Kali ini, responden juga diminta mengungkapkan alasan tingkat kepercayaan mereka. "Anggota layanan" adalah tanggapan teratas dari mereka yang mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan "banyak" atau "sebagian" di militer, yang mencerminkan 43% tanggapan.Mereka yang kurang percaya diri pada militer menyebutkan serangkaian alasan untuk tanggapan mereka, termasuk kepemimpinan politik, salah urus dana, dan skandal - termasuk penyerangan seksual.Namun, militer tidak sendirian, karena kepercayaan "besar" telah menurun secara menyeluruh untuk beberapa institusi AS. Per survei, penegakan hukum mengamati penurunan 17% dari responden, dan kepresidenan dan SCOTUS anjlok 9%."Fakta bahwa 'kepemimpinan politik' adalah respons pluralitas di antara mereka yang memiliki kepercayaan rendah dapat menjadi indikasi efek korosif dari polarisasi politik di tubuh politik yang umumnya berdarah menjadi sikap terhadap militer", Peter Feaver, seorang profesor ilmu politik di Duke University, mengatakan kepada Tugas dan Tujuan.Survei Yayasan dan Institut Kepresidenan Ronald Reagan juga menemukan bahwa 52% orang Amerika yang disurvei memandang China sebagai ancaman internasional terbesar bagi AS, mewakili peningkatan 15% dari Februari, dan peningkatan 31% sejak 2018.Rusia (14%) dan Iran (12%) dipandang sebagai ancaman terbesar berikutnya bagi AS.Hasil dibobot berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, agama, dan pendidikan. Lembaga survei mengumpulkan data melalui 998 wawancara telepon langsung dan 1.525 survei online.Survei tersebut memiliki margin of error 1,96%. [IT/r]