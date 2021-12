Negosiator: Rancangan Usulan Iran Berdasarkan N. Deal

IslamTimes - Negosiator utama Iran dalam pembicaraan Wina Ali Baqeri Kani mengatakan bahwa Grup 4+1 (Rusia, China, Inggris dan Prancis ditambah Jerman) tidak dapat menolak rancangan yang diusulkan Tehran karena didasarkan pada ketentuan kesepakatan nuklir.

“Proposal Iran kepada kekuatan dunia tidak dapat ditolak. Mereka didasarkan pada ketentuan perjanjian 2015,” Baqeri Kani, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik, mengatakan kepada saluran berita Al Jazira pada hari Jumat (4/12), mengacu pada kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama ( JCPOA).Dia menambahkan bahwa Tehran akan menyampaikan proposal ketiga setelah dua yang pertama diterima.Mengenai rincian draf usulan penghapusan sanksi dan isu nuklir, Baqeri Kani mengatakan poin penting kedua pihak menyepakati landasan negosiasi yang merupakan kesepakatan nuklir yang sama tahun 2015.“Apa yang kami sajikan adalah malfungsi dan kesalahan yang ada dalam teks rancangan [JCPOA] dan kami menyajikan beberapa modifikasi,” tambah kepala negosiator Iran.Dia menekankan bahwa semua sanksi terkait nuklir yang dikenakan AS terhadap Iran setelah penarikan sepihak dari JCPOA tiga tahun setelah kesimpulannya harus segera dihapus.Para diplomat dari negara-negara G4+1 berkumpul di Wina pada hari Senin untuk ketujuh kalinya, setelah jeda dalam pembicaraan karena pemilihan presiden di Iran. Pembicaraan intensif selama lima hari berakhir pada hari Jumat setelah kedua pihak kembali ke ibu kota untuk konsultasi lebih lanjut.Baqeri Kani mengumumkan Kamis bahwa Iran telah mengajukan dua rancangan yang diusulkan kepada pihak lain mengenai penghapusan sanksi dan komitmen nuklir Tehran, dan akan mengajukan rancangan ketiga.Situs web Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mengatakan pada hari Jumat bahwa kurangnya inisiatif Eropa dalam menghadapi proposal "terobosan" menyeret negosiasi tim Iran di Wina.Badan keamanan utama Iran mengutip Baqeri Kani yang mengatakan, "Dokumen pertama merangkum sudut pandang Republik Islam mengenai penghapusan sanksi, sedangkan yang kedua adalah tentang tindakan nuklir Iran."“Dalam dokumen ketiga yang akan dipresentasikan kepada pihak lain, Iran akan menyatakan pandangan dan proposalnya terkait dengan periode verifikasi penghapusan sanksi,” tambahnya.Negosiator top Iran juga mengatakan kepada wartawan sebelum keberangkatannya bahwa delegasi baru negara itu ke putaran pembicaraan ini terdiri dari para ahli dan pejabat ekonomi, keuangan dan perbankan, yang “menunjukkan tekad Republik Islam untuk memasuki negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan. .”Berbicara kepada wartawan pada hari Jumat sebelum meninggalkan ibukota Austria ke Teheran, negosiator utama Iran mengatakan kelompok negara-negara G4+1 telah diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan ibu kota mereka mengenai dua rancangan yang diusulkan Republik Islam, menggarisbawahi bahwa Tehran mengharapkan "wajar, didokumentasikan dan rasional”."Ditekankan bahwa proposal Republik Islam Iran tentang penghapusan sanksi ilegal dan menindas dan masalah nuklir ada di meja," kata Baqeri Kani.“Karena pihak yang berlawanan perlu berkonsultasi dengan ibu kota mereka untuk memberikan tanggapan yang terdokumentasi dan masuk akal terhadap proposal ini, itu menyarankan agar pembicaraan ditangguhkan selama beberapa hari.”Diplomat senior Iran mencatat bahwa putaran baru negosiasi antara kedua belah pihak akan dilanjutkan pada pertengahan minggu depan.JCPOA ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018. Trump kemudian menargetkan ekonomi Iran dengan apa yang disebutnya kampanye "tekanan maksimum", tetapi ia gagal memaksa Iran untuk merundingkan "kesepakatan baru".Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China, memulai pembicaraan di ibu kota Austria pada April dengan tujuan menghapus sanksi tidak sah Washington terhadap Republik Islam setelah AS menyuarakan minatnya untuk kembali ke perjanjian.[IT/r] .