Pemimpin Kunci Mundur dari 'Pemerintah Sementara' Venezuela yang Didukung AS

IslamTimes - Julio Borges berhenti dari jabatannya sebagai menteri luar negeri "pemerintah sementara" Venezuela yang didukung AS, dengan mengatakan bahwa itu telah berubah menjadi "kasta" dan gagal memenuhi tujuannya untuk menyingkirkan Nicolas Maduro dari kekuasaan.

Borges mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (5/12) bahwa dia akan mengajukan pengunduran dirinya dalam sesi legislatif pada hari Selasa (7/12). Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara harus "menghilang" ketika mandat hukumnya berakhir pada Januari kecuali jika mengadopsi perubahan yang diusulkan pada keputusan pendiriannya tahun 2019.“Dia telah berubah bentuk,” kata Borges tentang pemerintah sementara yang didukung AS yang dipimpin oleh Juan Guaido. “Alih-alih menjadi alat untuk melawan kediktatoran, pemerintah sementara telah menjadi semacam . . . kasta."Borges membuat komentarnya dari Kolombia, tempat dia tinggal di pengasingan setelah dituduh menjadi bagian dari komplotan untuk membunuh Maduro. Keluarnya dia menandai pukulan besar lainnya bagi oposisi yang dikalahkan dalam pemilihan daerah bulan lalu. Partai berkuasa Maduro memenangkan 20 dari 23 jabatan gubernur.Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai "presiden sementara" Venezuela pada Januari 2019. AS dan puluhan negara lain mengakui dia dan kelompok oposisinya sebagai pemerintah sah Venezuela, tetapi UE menarik dukungannya Januari lalu. PBB juga mengakui Maduro sebagai presiden terpilih Venezuela.Borges mengatakan pemerintah sementara harus berhenti beroperasi, kecuali untuk mengelola aset milik negara yang dibekukan di luar negeri, seperti kilang Citgo Petroleum di AS. Pihak oposisi dilaporkan telah diganggu oleh pertikaian. [IT/r]