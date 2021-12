Iran Menyalahkan Kekeraskepalaan AS pada Sanksi untuk Menggagalkan Pembicaraan Nuke Wina

IslamTimes - Iran menyalahkan penolakan Washington untuk mencabut sanksi sebagai kegagalan dalam putaran terakhir pembicaraan mengenai kembalinya kesepakatan nuklir JCPOA 2015 di Wina pada hari Jumat (3/12).

Para diplomat Washington pada hari Jumat (5/12) keluar dari pembicaraan setelah AS kembali ke kesepakatan nuklir JCPOA dengan Iran, mengklaim desakan delegasi Tehran untuk kembali ke persyaratan aslinya tidak "serius" dan menuduhnya "berjalan kembali" konsesi yang dibuat oleh presidennya sebelumnya.Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran, berbicara secara anonim kepada Kantor Berita Tasnim pada hari Minggu (5/12), mengatakan masalahnya terletak pada desakan delegasi AS bahwa mereka akan mempertahankan beberapa sanksi bahkan jika Tehran membatasi pengayaan uraniumnya."Sekarang menjadi jelas bahwa keengganan AS untuk sepenuhnya meninggalkan sanksi adalah tantangan utama untuk kemajuan dalam pembicaraan," kata pejabat itu.Negosiator AS keluar dari hari kelima pembicaraan pada hari Jumat, mengklaim Iran "tampaknya tidak serius melakukan apa yang diperlukan untuk kembali ke kepatuhan" - meskipun AS adalah satu-satunya penandatangan asli Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015 (JCPOA). ) saat ini di luar perjanjian. [IT/r]