Trump Kecam Jenderal Milley sebagai 'Raja Idiot' Atas Penarikan Afghanistan

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump memiliki reputasi berbicara vulgar. Pada sebuah acara di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, Trump menceritakan percakapan yang membuatnya yakin bahwa Jenderal Mark Milley, pejabat militer berpangkat tertinggi di negara itu, "adalah raja idiot".

Trump, berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh kelompok sayap kanan Turning Point Action, menceritakan sebuah cerita selama akhir pekan tentang percakapannya dengan Jenderal AS Mark Milley mengenai penarikan AS yang sibuk dari Afghanistan.Trump mengatakan kepada orang banyak bahwa dia telah berkata kepada Milley: "Saat kami keluar [dari Afghanistan], saya ingin setiap mur, setiap baut, setiap sekrup ... kami mengambil semuanya, kami menurunkan tenda".Trump melanjutkan pidatonya pada hari Sabtu (4/12): "Mereka meninggalkan semua tenda. Mereka meninggalkan segalanya", menambahkan, dalam pertanyaan retoris bagi mereka yang mendengarkan, "Tidak bisakah mereka menerbangkan beberapa ratus pilot dan menerbangkan pesawat?"Cerita kemudian beralih ke interaksi Trump dengan Milley ketika Milley menjadi presiden.Trump menceritakan, "Saya tidak akan pernah lupa Milley berkata kepada saya, 'Pak, Pak. Lebih murah meninggalkan peralatan daripada membawanya'". Menurut Trump, dia kemudian bertanya kepada Milley, "Menurut Anda lebih murah meninggalkannya di sana sehingga mereka dapat memilikinya daripada mengisinya dengan setengah tangki gas dan menerbangkannya ke Pakistan atau menerbangkannya kembali ke negara kita?"Trump kemudian mengklaim bahwa Milley menjawabnya, '"Ya, Pak, kami pikir itu lebih murah, Pak'". Di mana Trump melanjutkan ke inti ceritanya: "Saat itulah saya menyadari bahwa dia adalah seorang raja idiot".Biaya menerbangkan satu pesawat militer selama satu jam sangat mahal. Menurut Business Insider, C-130, yang digunakan untuk pengangkutan kargo dan pasukan, berharga $6.604 per jam penerbangan. Faktor dalam dukungan udara, logistik, dan penyimpanan peralatan berlebih, dan biaya penarikan semua perlengkapan militer Amerika dari Afghanistan mulai bertambah. [IT/r]