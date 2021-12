Tehran: Kesepakatan Langkah-demi-Langkah, Rencana Tentatif di Wina Tidak Perlu Dipertanyakan

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengesampingkan kesepakatan langkah demi langkah atau rencana sementara selama negosiasi Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA].

"Pada dasarnya tidak ada pembicaraan tentang apa pun sebagai kesepakatan langkah demi langkah atau rencana sementara," kata Khatibzadeh pada konferensi pers di Tehran pada hari Senin (6/12), di mana dia berkomentar tentang jalannya pembicaraan di Wina tentang pencabutan sanksi dan penyelamatan. kesepakatan 2015.“Kami sedang bernegosiasi di Wina berdasarkan rancangan dokumen yang telah kami ajukan tentang pencabutan sanksi dan bagaimana menghentikan langkah-langkah perbaikan Iran,” katanya.Juru bicara itu menegaskan kembali bahwa Iran telah memasuki negosiasi Wina dengan tekad serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, yang akan menjadi kepentingan kedua belah pihak.Mengkritik AS dan troika Eropa karena "komitmen minimal" untuk usaha mereka, Khatibzadeh mengatakan teks yang diusulkan Iran telah disiapkan sesuai dengan rancangan enam putaran sebelumnya.Dia kemudian menggarisbawahi bahwa Iran akan menerima tidak kurang dari JCPOA dan tidak akan berkomitmen untuk apa pun di luar itu.Utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 mengadakan pembicaraan putaran ketujuh di ibukota Austria pekan lalu untuk membahas cara-cara penghapusan sanksi AS dan menghidupkan kembali JCPOA.Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum". [IT/r]