Mikdad dan Abdollahian: Suriah dan Iran Tingkatkan Hubungan Strategis

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdollahian mengatakan bahwa hubungan antara Suriah dan Iran sangat strategis. “Iran menolak kehadiran militer AS di wilayah Suriah dan menekankan perlunya pasukan ini pergi,” kata Abdollahian saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Faisal Mikdad di Tehran pada hari Senin (6/12).

Kami membahas berbagai masalah bilateral, terutama mengembangkan hubungan ekonomi kedua negara, tambahnya.Dia menunjukkan bahwa Iran pergi ke pembicaraan Wina dengan serius dan memberi tahu Eropa bahwa mereka harus memiliki rencana untuk mencabut embargo terhadap rakyat Iran.Kami khawatir bahwa beberapa pihak dalam perjanjian nuklir akan mengabaikan komitmen dan tidak memberikan jaminan atas komitmen penuh mereka, katanya.Sementara itu, Mikdad mengatakan bahwa “Kami memiliki diskusi yang bermanfaat tentang berbagai masalah, terutama meningkatkan hubungan bilateral,”Dia menambahkan bahwa hubungan Suriah-Iran bersifat strategis dan bertujuan untuk membangun masa depan yang menjanjikan bagi masyarakat di kawasan itu untuk hidup damai dan aman, jauh dari intervensi eksternal.Dia mencatat AS telah mentransfer ribuan teroris dari Suriah ke Afghanistan.Mikdad menggarisbawahi bahwa program nuklir Iran adalah damai, dan apa yang dikabarkan sebaliknya tidak benar, menambahkan bahwa AS harus kembali ke kesepakatan.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kemenangan Suriah atas organisasi teroris yang didukung oleh entitas pendudukan Israel membuat entitas tersebut melakukan agresi langsung dan tanggapan kami terhadapnya adalah dengan mengejar sisa-sisa organisasi ini.Mikdad menekankan sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan Barat terhadap Suriah dan beberapa negara lain adalah ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. [IT/r]