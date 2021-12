Suriah: Konvoi Militer AS Ditargetkan di Al-Hasaka

IslamTimes - Sebuah konvoi pasukan pendudukan AS di Suriah menjadi sasaran dengan dua alat peledak di daerah Al-Yarubiya, pedesaan timur Al-Hasaka, menyebabkan kerusakan besar pada kendaraan pendudukan.

Dua alat peledak meledak saat konvoi kendaraan militer AS melewati jalan tak beraspal antara desa Bir Al-Helou dan Umm al-Izam di daerah Al-Yarubiya, pedesaan timur Al-Hasaka.Sumber menambahkan bahwa serangan baru-baru ini membuat milisi QSD yang didukung AS waspada di wilayah tersebut.Daerah yang diduduki oleh milisi QSD yang didukung pasukan AS di wilayah Al-Jazeera Suriah menyaksikan kemarahan rakyat terhadap praktik teroris pendudukan dan milisi, karena markas dan gerakan QSD menjadi sasaran setiap hari dengan berbagai serangan oleh faksi-faksi populer di daerah-daerah itu. [IT/r]